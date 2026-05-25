Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε ΔΗΣΥ και Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη στην Κύπρο

Βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν χθες στην Κύπρο με τον ΔΗΣΥ να καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ΕΛΑΜ με το ΔΗΚΟ από 8 και το ΑΛΜΑ με την Άμεση Δημοκρατία από 4.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Χ έδωσε συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για τη νίκη. «Συγχαρητήρια στον @DISY1976 και την @AnnitaDemetriou για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.