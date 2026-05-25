Παγωτό από... χρυσάφι με λιγότερα ml - Πώς θα λειτουργεί η εφαρμοφή «PosoKanei»

Μπορεί η χωρητικότητα των συσκευασιών να παραμένει ίδια, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται

Μαζί με τις θερμοκρασίες που όλο και ανεβαίνουν όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, ανάλογη πορεία ακολουθούν και οι τιμές των παγωτών που επίσης ανεβαίνουν αισθητά σε σχέση με τις περυσινές τιμές.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί πως στις συσκευασίες των παγωτών τα ml μένουν ίδια αλλά τα γραμμάρια μειώνονται σε αρκετούς κωδικούς το 2026.

Η χωρητικότητα των συσκευασιών παραμένει ίδια στα 440ml, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται — μια πρακτική που πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν ως «shrinkflation».

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei» έρχεται να αντικαταστήσει το e-katanaloti, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών.

Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο για βασικά προϊόντα, ενώ οι πολίτες θα μπορούν εύκολα να βλέπουν σε ποιο σούπερ μάρκετ συμφέρει περισσότερο να κάνουν τις αγορές τους αφού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων.

Παράλληλα θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με αρωγό την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εντοπίζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας και ύποπτων αυξήσεων τιμών. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των καταναλωτών.

