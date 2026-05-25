Toshifumi Suzuki: Πέθανε στα 93 του ο «μεγιστάνας» της αλυσίδας καταστημάτων ψιλικών 7-Eleven

Ο «μεγιστάνας» της αλυσίδας καταστημάτων ψιλικών 7-Eleven, Toshifumi Suzuki έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Toshifumi Suzuki: Πέθανε στα 93 του ο «μεγιστάνας» της αλυσίδας καταστημάτων ψιλικών 7-Eleven
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Toshifumi Suzuki, ιδρυτής της Seven
  • Eleven Japan και «πατέρας» της βιομηχανίας ψιλικών καταστημάτων στην Ιαπωνία, πέθανε σε ηλικία 93 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Το 1973 συνεργάστηκε με την Southland Corp για να λανσάρει το Seven
  • Eleven Japan και άνοιξε το πρώτο κατάστημα στο Τόκιο το 1974.
  • Εισήγαγε καινοτομίες όπως το 24ωρο λειτουργικό σύστημα και το σύστημα σημείου πώλησης, μετατρέποντας τα ταμειακά μηχανήματα σε εργαλεία ανάλυσης πελατών.
  • Ηγήθηκε της επιτυχημένης διάσωσης της Southland στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και διεύρυνε την εταιρεία σε δίκτυο 80.000 καταστημάτων σε 19 χώρες.
  • Παραιτήθηκε το 2016 μετά από διαμάχη με τη διοίκηση, αλλά παρέμεινε σημαντική προσωπικότητα στον κλάδο λιανικής της Ιαπωνίας.
Snapshot powered by AI

Ο Toshifumi Suzuki, ιδρυτής της Seven-Eleven Japan ευρύτερα γνωστός ως «ο πατέρας της βιομηχανίας ψιλικών καταστημάτων» της Ιαπωνίας, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στις 18 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Ήταν 93 ετών.

Γεννημένος στο Ναγκάνο το 1932, ο Suzuki εντάχθηκε στον λιανοπωλητή Ito-Yokado το 1963, έχοντας εργαστεί προηγουμένως σε έναν χονδρέμπορο βιβλίων. Ξεπερνώντας τον σκεπτικισμό της εποχής, ο Suzuki συνεργάστηκε με την Southland Corp, τον αμερικανικό φορέα εκμετάλλευσης της 7-Eleven, για να λανσάρει το Seven-Eleven Japan το 1973, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στο Τόκιο την επόμενη χρονιά. Παρά την έντονη αντίθεση των συναδέλφων του που πίστευαν ότι το μοντέλο ήταν ακατάλληλο για την Ιαπωνία, ο Suzuki επέμεινε στο όραμά του και μετέτρεψε την αλυσίδα σε παγκόσμια αυτοκρατορία.

Τον Μάιο του 1974, άνοιξε το πρώτο κατάστημα 7-Eleven στην Ιαπωνία στο Koto Ward του Τόκιο δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό, καταγράφοντας επίσης ιστορικές ανακαλύψεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου εφαρμόζοντας ένα 24ωρο λειτουργικό σύστημα το 1975 και εισάγοντας ένα σύστημα σημείου πώλησης για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980. Αντί να χρησιμοποιεί απλώς ταμειακές μηχανές για την αποφυγή σφαλμάτων, ο Suzuki τις μετέτρεψε σε εργαλεία για την ανάλυση της ψυχολογίας και των αναγκών των πελατών, ένα επαναστατικό βήμα για την εποχή.

Στα 40 και πλέον έτη που ηγήθηκε της εταιρείας, ο Suzuki καθοδηγούνταν πάντα από το σύνθημα «προσαρμογή στην αλλαγή». Θεωρούσε ότι η κοινωνία αλλάζει συνεχώς και οι επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να μένουν στάσιμες. «Αν δεν αλλάξουμε, δεν θα είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε ό,τι είναι σημαντικό» είχε πει κάποτε σε μία συνέντευξη. Ο Suzuki ηγήθηκε επίσης της επιτυχημένης αναδιάρθρωσης και διάσωσης της Southland στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αφότου η μητρική εταιρεία της 7-Eleven υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λόγω τεράστιου χρέους.

Υπό την ηγεσία του, η Seven & i Holdings αναπτύχθηκε σε ένα τεράστιο δίκτυο με πάνω από 80.000 καταστήματα σε 19 χώρες και περιοχές, καταγράφοντας ετήσια έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν περιόρισε τις δραστηριότητές του στο λιανικό εμπόριο, αλλά επεκτάθηκε και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδρύοντας την Seven Bank το 2001, επιτρέποντας στους πελάτες να κάνουν εύκολα αναλήψεις μετρητών σε καταστήματα ψιλικών ανά πάσα στιγμή.

Ο φανατικός αναγνώστης βιβλίων παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου το 2016 μετά από μια διαμάχη με τη διοίκηση, αλλά παρέμεινε μια ισχυρή προσωπικότητα στον κλάδο λιανικής της Ιαπωνίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ