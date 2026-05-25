Toshifumi Suzuki: Πέθανε στα 93 του ο «μεγιστάνας» της αλυσίδας καταστημάτων ψιλικών 7-Eleven

Snapshot Ο Toshifumi Suzuki, ιδρυτής της Seven

Eleven Japan και «πατέρας» της βιομηχανίας ψιλικών καταστημάτων στην Ιαπωνία, πέθανε σε ηλικία 93 ετών από καρδιακή ανεπάρκεια.

Το 1973 συνεργάστηκε με την Southland Corp για να λανσάρει το Seven

Eleven Japan και άνοιξε το πρώτο κατάστημα στο Τόκιο το 1974.

Εισήγαγε καινοτομίες όπως το 24ωρο λειτουργικό σύστημα και το σύστημα σημείου πώλησης, μετατρέποντας τα ταμειακά μηχανήματα σε εργαλεία ανάλυσης πελατών.

Ηγήθηκε της επιτυχημένης διάσωσης της Southland στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και διεύρυνε την εταιρεία σε δίκτυο 80.000 καταστημάτων σε 19 χώρες.

Παραιτήθηκε το 2016 μετά από διαμάχη με τη διοίκηση, αλλά παρέμεινε σημαντική προσωπικότητα στον κλάδο λιανικής της Ιαπωνίας. Snapshot powered by AI

Ο Toshifumi Suzuki, ιδρυτής της Seven-Eleven Japan ευρύτερα γνωστός ως «ο πατέρας της βιομηχανίας ψιλικών καταστημάτων» της Ιαπωνίας, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια στις 18 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Ήταν 93 ετών.

Γεννημένος στο Ναγκάνο το 1932, ο Suzuki εντάχθηκε στον λιανοπωλητή Ito-Yokado το 1963, έχοντας εργαστεί προηγουμένως σε έναν χονδρέμπορο βιβλίων. Ξεπερνώντας τον σκεπτικισμό της εποχής, ο Suzuki συνεργάστηκε με την Southland Corp, τον αμερικανικό φορέα εκμετάλλευσης της 7-Eleven, για να λανσάρει το Seven-Eleven Japan το 1973, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στο Τόκιο την επόμενη χρονιά. Παρά την έντονη αντίθεση των συναδέλφων του που πίστευαν ότι το μοντέλο ήταν ακατάλληλο για την Ιαπωνία, ο Suzuki επέμεινε στο όραμά του και μετέτρεψε την αλυσίδα σε παγκόσμια αυτοκρατορία.

Τον Μάιο του 1974, άνοιξε το πρώτο κατάστημα 7-Eleven στην Ιαπωνία στο Koto Ward του Τόκιο δεν αρκέστηκε όμως σε αυτό, καταγράφοντας επίσης ιστορικές ανακαλύψεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου εφαρμόζοντας ένα 24ωρο λειτουργικό σύστημα το 1975 και εισάγοντας ένα σύστημα σημείου πώλησης για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980. Αντί να χρησιμοποιεί απλώς ταμειακές μηχανές για την αποφυγή σφαλμάτων, ο Suzuki τις μετέτρεψε σε εργαλεία για την ανάλυση της ψυχολογίας και των αναγκών των πελατών, ένα επαναστατικό βήμα για την εποχή.

Στα 40 και πλέον έτη που ηγήθηκε της εταιρείας, ο Suzuki καθοδηγούνταν πάντα από το σύνθημα «προσαρμογή στην αλλαγή». Θεωρούσε ότι η κοινωνία αλλάζει συνεχώς και οι επιχειρήσεις δεν έχουν την πολυτέλεια να μένουν στάσιμες. «Αν δεν αλλάξουμε, δεν θα είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε ό,τι είναι σημαντικό» είχε πει κάποτε σε μία συνέντευξη. Ο Suzuki ηγήθηκε επίσης της επιτυχημένης αναδιάρθρωσης και διάσωσης της Southland στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αφότου η μητρική εταιρεία της 7-Eleven υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λόγω τεράστιου χρέους.

Υπό την ηγεσία του, η Seven & i Holdings αναπτύχθηκε σε ένα τεράστιο δίκτυο με πάνω από 80.000 καταστήματα σε 19 χώρες και περιοχές, καταγράφοντας ετήσια έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν περιόρισε τις δραστηριότητές του στο λιανικό εμπόριο, αλλά επεκτάθηκε και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδρύοντας την Seven Bank το 2001, επιτρέποντας στους πελάτες να κάνουν εύκολα αναλήψεις μετρητών σε καταστήματα ψιλικών ανά πάσα στιγμή.

Ο φανατικός αναγνώστης βιβλίων παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου το 2016 μετά από μια διαμάχη με τη διοίκηση, αλλά παρέμεινε μια ισχυρή προσωπικότητα στον κλάδο λιανικής της Ιαπωνίας.