Κυρανάκης: «Η μεγαλύτερη αναμόρφωση των συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών είναι ήδη σε εξέλιξη»

Για την συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της πρωτεύουσας μιλά σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως υπογραμμίζει κυκλοφορούν ήδη 1.076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα, δηλαδή έχει ανανεωθεί πάνω από τα 2/3 του ενεργού στόλου ενώ μέχρι το 2028 ο ενεργός στόλος θα ξεπεράσει τα 2.000 οχήματα, εκ των οποίων 1.700 θα είναι καινούργια.

Για το Μετρό ο κ. Κυρανάκης σημειώνει ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος: περισσότεροι διαθέσιμοι συρμοί και μικρότερες αναμονές στις ώρες αιχμής. Αναφέρει πως στη γραμμή 1 προχωρά η πλήρης ανακατασκευή 14 συρμών με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 10, υπογραμμίζοντας ότι «η ανακατασκευή πραγματοποιείται στην Ελλάδα, δημιουργώντας τεχνογνωσία και εγχώρια προστιθέμενη αξία» και προσθέτει: «Παράλληλα, για τις γραμμές 2 και 3 προχωρά η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς, εκ των οποίων οι 7 αεροδρομικοί. Σήμερα λειτουργούν 52 και στόχος είναι να φτάσουν τους 60 μέχρι το 2027. Παράλληλα, αναβαθμίζονται παλαιότεροι συρμοί με νέα τεχνολογικά συστήματα και σύγχρονο κλιματισμό».

Επίσης, χαρακτηρίζει τον Προαστιακό «κρίσιμο κομμάτι των καθημερινών μετακινήσεων στην Αττική» επισημαίνοντας πως για χρόνια έμεινε πίσω, τόσο σε επίπεδο στόλου, όσο και αξιοπιστίας και προσθέτει πως «για πρώτη φορά υπάρχει πλέον συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Έχετε μιλήσει για μια συνολική αλλαγή στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με νέο στόλο, περισσότερα δρομολόγια και σημαντικές επενδύσεις σε Μετρό και λεωφορεία. Πότε όμως θα μπορέσει ο πολίτης να πει ότι «άλλαξαν πραγματικά οι συγκοινωνίες στην Αθήνα»;

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναμόρφωση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών των τελευταίων δεκαετιών. Ήδη κυκλοφορούν 1.076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα, δηλαδή έχει ανανεωθεί πάνω από τα 2/3 του ενεργού στόλου. Μέχρι το 2028 ο ενεργός στόλος θα ξεπεράσει τα 2.000 οχήματα, εκ των οποίων 1.700 θα είναι καινούργια.

Αυτό ήδη μεταφράζεται σε περισσότερα διαθέσιμα οχήματα και καλύτερες χρονοαποστάσεις, στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Στις 15 πρότυπες γραμμές, που εξυπηρετούν σχεδόν το 40% των επικυρώσεων του συγκοινωνιακού δικτύου, ο μέσος χρόνος αναμονής έχει μειωθεί από τα 20 στα 12 λεπτά. Για παράδειγμα, η γραμμή 550 από 18 λεπτά βρίσκεται σήμερα στα 11, ενώ στόχος είναι τα 8 λεπτά. Αντίστοιχα, η γραμμή 608 από τα 13 λεπτά βρίσκεται ήδη στα 8. Αυτή είναι η πραγματική αλλαγή τον επιβάτη.

Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος: περισσότερα λεωφορεία στην κυκλοφορία, καθαρές λεωφορειολωρίδες και σταδιακή προσέγγιση των 10 λεπτών αναμονής στις βασικές γραμμές κορμού.

Όμως η πραγματική βελτίωση δεν εξαρτάται μόνο από τα νέα οχήματα. Χρειάζονται περισσότεροι οδηγοί, καλύτερη επιχειρησιακή διαχείριση και ελεύθερες λεωφορειολωρίδες.

Γι’ αυτό αυξάνουμε τον αριθμό των οδηγών προς τον στόχο των 4.000, με νέες προσλήψεις και σχολή οδηγών της ΟΣΥ για πρώτη φορά. Παράλληλα, εφαρμόζεται πλέον ψηφιακό σύστημα ελέγχου των λεωφορειολωρίδων με αποστολή κλήσεων μέσω gov.gr.

Παρουσιάσατε τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1. Πότε προβλέπεται να δούμε τους υπόλοιπους νέους συρμούς και πότε να κυκλοφορούν στο δίκτυο και παράλληλα δρομολογείτε νέους συρμούς για το Μετρό. Πότε θα δει ο επιβάτης ουσιαστική διαφορά στις αναμονές και στη συχνότητα των δρομολογίων;

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: περισσότεροι διαθέσιμοι συρμοί και μικρότερες αναμονές στις ώρες αιχμής.

Στη γραμμή 1 προχωρά η πλήρης ανακατασκευή 14 συρμών με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 10. Η ανακατασκευή πραγματοποιείται στην Ελλάδα, δημιουργώντας τεχνογνωσία και εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, για τις γραμμές 2 και 3 προχωρά η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς, εκ των οποίων οι 7 αεροδρομικοί.Σήμερα λειτουργούν 52 και στόχος είναι να φτάσουν τους 60 μέχρι το 2027. Παράλληλα, αναβαθμίζονται παλαιότεροι συρμοί με νέα τεχνολογικά συστήματα και σύγχρονο κλιματισμό.

Επίσης, προχωρούν έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών, έργα αναβάθμισης του συστήματος σηματοδότησης αλλά και συντήρησης του δικτύου. Παρεμβάσεις που θα μας επιτρέψουν σταδιακά οι συχνότητες στη γραμμή 1 να μειωθούν στα 5 λεπτά και στα 3,5 λεπτά στη γραμμή 3.

Μιλάτε για ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιακά εργαλεία στις αστικές συγκοινωνίες. Πόσο μπορεί η τεχνολογία να αλλάξει την καθημερινή λειτουργία του δικτύου; Για παράδειγμα, το report.oasa.gr δίνει πλέον εικόνα σε πραγματικό χρόνο για προβλήματα στο δίκτυο. Τι αποκαλύφθηκε μέσα από αυτά τα δεδομένα που ίσως δεν γνώριζε μέχρι σήμερα το υπουργείο;

Για πρώτη φορά οι συγκοινωνίες λειτουργούν με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και όχι με καθυστερημένες αναφορές. Περνάμε σε ένα μοντέλο λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνη.

Μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr μπορούμε πλέον να βλέπουμε λεπτομερή στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για καθυστερήσεις, διαθεσιμότητα οχημάτων, παράπονα επιβατών χρονοαποστάσεις και προβλήματα στο δίκτυο. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 21.000 αναφορές πολιτών, με τάση μείωσης.

Η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης μάς επιτρέπει να εντοπίζουμε πιο γρήγορα δυσλειτουργίες και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις λεωφορειολωρίδες, όπου πλέον υπάρχει ψηφιακή επιτήρηση και αυτόματη βεβαίωση παραβάσεων.

Παράλληλα, υπηρεσίες όπως το tap & pay και η ATHENA Card στο ψηφιακό wallet του κινητού απλοποιούν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία του επιβάτη.

Για πολλά χρόνια τα άτομα με αναπηρία αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στις καθημερινές μετακινήσεις τους και οι δημόσιες συγκοινωνίες κρίνονται και από το πόσο προσβάσιμες είναι για όλους. Τι έχει αλλάξει στις αστικές συγκοινωνίες για τα ΑμεΑ;

Η προσβασιμότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική πολιτική. Είναι βασικό στοιχείο μιας σύγχρονης δημόσιας συγκοινωνίας. Γι’ αυτό ενισχύσαμε τον ειδικό στόλο εξυπηρέτησης ΑμεΑ της ΟΣΥ από 3 σε 10 οχήματα, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα κάλυψης πολιτών με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες. Μέχρι σήμερα τα τρία οχήματα εξυπηρετούσαν πάνω από 3.000 ανθρώπους ετησίως και πλέον η δυνατότητα κάλυψης αυξάνεται σημαντικά.

Παράλληλα, όλα τα νέα λεωφορεία διαθέτουν ράμπες και σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας, ενώ προχωρά και η εκπαίδευση προσωπικού για καλύτερη υποστήριξη επιβατών με αναπηρία.

Ταυτόχρονα, η σύνδεση της Κάρτας Αναπηρίας με το ηλεκτρονικό εισιτήριο μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατία και διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση.

Ο στόχος μας είναι πολύ συγκεκριμένος: οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν σταδιακά πιο προσβάσιμες, πιο λειτουργικές και πιο ανθρώπινες για όλους τους πολίτες.

Μιλάτε για μια συνολική αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, με νέα λεωφορεία, νέους συρμούς και βελτίωση των χρονοαποστάσεων. Υπάρχει όμως ένα ακόμη δημόσιο μέσο μέσα στον αστικό ιστό που καθημερινά εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες και για χρόνια έχει μείνει πίσω: ο Προαστιακός. Ποιο είναι το σχέδιο για την ουσιαστική αναβάθμισή του και πότε θα αρχίσει να αλλάζει η εικόνα για τον επιβάτη με τα νέα τρένα που αναμένονται;

Ο Προαστιακός είναι κρίσιμο κομμάτι των καθημερινών μετακινήσεων στην Αττική και πράγματι για χρόνια έμεινε πίσω, τόσο σε επίπεδο στόλου, όσο και αξιοπιστίας. Για πρώτη φορά όμως υπάρχει πλέον συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με νέο τροχαίο υλικό. Η συμφωνία με τη Hellenic Train προβλέπει ότι από τα 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα, τα 11 θα είναι προαστιακού τύπου.

Από το 2027 ξεκινά σταδιακά η παράδοση των νέων τρένων, με στόχο πιο αξιόπιστα δρομολόγια, λιγότερες βλάβες και καλύτερη εξυπηρέτηση για χιλιάδες εργαζόμενους, φοιτητές και οικογένειες που χρησιμοποιούν καθημερινά τον Προαστιακό.

