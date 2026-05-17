Κυρανάκης: «Έρχεται πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού στο δρόμο από ανήλικους»

Snapshot Ανακοινώθηκε πλήρης απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στο δρόμο για ανηλίκους κάτω των 18 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση για ενήλικες χρήστες.

Θα επιβληθούν αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών ταχύτητας 25 χλμ/ώρα.

Οι κάμερες τροχαίας λειτουργούν για την καταπολέμηση παραβιάσεων, με σοκαριστικά υψηλά ποσοστά παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη.

Στον τομέα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ανανεώνεται ο στόλος λεωφορείων και συρμών με βελτιωμένη συχνότητα δρομολογίων έως το 2027.

Υλοποιούνται μέτρα για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και αυστηρότερα ελέγχοι σε εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των γουρουνών (ATV). Snapshot powered by AI

Για τις κάμερες στους δρόμους, την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, μίλησε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Πέρσι στα 517 θανατηφόρα τροχαία, 2 είχαν εμπλεκόμενους με πατίνι. Αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός. Είναι πολύ χαμηλότερα τα νούμερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνολικά στην Ευρώπη έχουμε 150 θανατηφόρα. Τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν, έρχονται από παραβιάσεις του ήδη ισχύοντος πλαισίου. Δεν θα έρθουμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα φέρει απαγορεύσεις ώστε να μη γίνονται παραβιάσεις. Δηλαδή και σήμερα που μιλάμε και το τραγικό και θανατηφόρο με τον ανήλικο στην Ηλεία προήλθε από παραβίαση του ισχύοντος πλαισίου», είπε στο Mega ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Και πρόσθεσε: «Εγώ αυτό που βλέπω και με ανησυχεί πραγματικά και γι’ αυτό θα πάρουμε μέτρα περαιτέρω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανήλικους οι οποίοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να καταλάβουν ότι στο δρόμο υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τον οποίο σέβονται όλοι οι υπόλοιποι. Αντιμετωπίζουν λίγο πολύ την κυκλοφορία ως βιντεοπαιχνίδι και όχι ως μία συνύπαρξη, μία συμβίωση με αυτοκίνητα, μηχανές και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί σε έναν δρόμο που οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε κανόνες. Αυτό δε συνέβαινε παλιά με τα ποδήλατα».

Επιπλέον προανήγγειλε πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών από τους ανήλικους. «Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανήλικους στο δρόμο κάτω των 18 ετών. Για τους ενήλικους θα πάμε σε υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό συμβαίνει ήδη με τις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη αστικού τύπου ασφάλιση. Αν κάποιος εμπλακεί σε ατύχημα με πατίνι μιας εταιρείας που ενοικιάζει, δικαιούται αποζημίωση μέχρι και 50.000 ευρώ. Αλλά θα πάμε και σε ασφάλιση για τα ιδιόκτητα.

Δηλαδή κάποιος ο οποίος αγοράζει ένα πατίνι. Επίσης, θα πάμε σε αυστηρά πρόστιμα και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πωλούν τέτοια οχήματα, πωλούν πατίνια τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος λέει ότι οι προδιαγραφές οφείλουν να είναι για ταχύτητες 25 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό τηρείται στα ενοικιαζόμενα, δεν τηρείται στα ιδιόκτητα».

Για τις πινακίδες στα πατίνια ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία θέλει καταρχάς πλήρη αλλαγή στόλου και από τις εταιρείες ενοικιαζόμενων. Θέλει αλλαγή προδιαγραφών και σε αυτά τα οποία πωλούνται. Σε έναν ιδανικό κόσμο μπορούμε να βάλουμε πινακίδες, αλλά δεν είναι το μόνο ταυτοποιητικό μέσο. Ταυτοποιητικό μέσο είναι και η ασφάλιση. Δηλαδή εμπλέκεσαι ως πεζός ή ως οδηγός σε ατύχημα με ένα πατίνι, αν έχει ασφάλιση ο συμβαλλόμενος, ο εμπλεκόμενος, μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Με ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς ανηλίκων. Άρα λοιπόν: πλήρης απαγόρευση σε ανηλίκους. Υποχρεωτική ασφάλιση σε ανηλίκους. Αύξηση προστίμων σε παραβιάσεις, οι οποίες ισχύουν και τώρα. Και θα πάμε και σε πρόστιμα σε εμπορικά καταστήματα τα οποία πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών».

Για τις γουρούνες ο υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη, πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, το χαμηλότερο αριθμό θανατηφόρων τροχαίων στην ιστορία μας, χαμηλότερο από τη χρονιά του covid, που δεν κυκλοφορούσε έξω ψυχή. Άρα λοιπόν, τα μέτρα που έχουμε πάρει δουλεύουν και τα εφαρμόζουμε μαζί με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Από κει και πέρα, η εκστρατεία μας για φέτος αφορά συνολικά στα rent a car. Τα rent a car είναι είτε νοικιάζουν αυτοκίνητο, είτε μηχανές, είτε γουρούνες, θα πρέπει να πάρουν αυστηρότερα μέτρα. Να τους ενδιαφέρει καταρχάς, ο αναβάτης μιας μηχανής να φοράει οπωσδήποτε κράνος, να έχουν το κατάλληλο δίπλωμα στα κατάλληλα κυβικά.

Και από κει και πέρα στους γουρούνες, αυτό που έχουμε συζητήσει από πέρσι το καλοκαίρι είναι κάποια κριτήρια τα οποία αφορούν στα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στο δίπλωμα. Τώρα καθολικές απαγορεύσεις, οι οποίες δεν ισχύουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, δεν ξέρω τι νόημα έχουν».

«Σοκαριστική η κουλτούρα για την παραβίαση του κόκκινου»

Για τις κάμερες στους δρόμους ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε: «Οι κάμερες έχουν στόχευση στη μείωση των τροχαίων. Οι κάμερες του κυκλοφοριακού είναι κάτι άλλο. Για τις κάμερες των τροχαίων, το σύστημα δουλεύει. Αυτή τη στιγμή από τις λίγες αυτές κάμερες που έχουμε. Δεν είναι μεγάλο το δίκτυο. Είναι λίγες οι κάμερες. Γίνεται χαμός. Οι παραβιάσεις είναι εκτός, δηλαδή εκτός κάθε πρόβλεψης. Η κουλτούρα που υπάρχει, ειδικά στην παραβίαση του κόκκινου, είναι σοκαριστική. Από το μινισεкόντ σε γράφει. Οι κάμερες για το κόκκινο ειδικά είναι αμείλικτες και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Άρα το να βλέπουμε χιλιάδες οδηγούς εδώ στην Αθήνα να παραβιάζουν έτσι απλά και αβίαστα ένα κόκκινο, είναι κάτι σοκαριστικό, το οποίο προκαλεί σοβαρά τροχαία. Καταλήγει κόσμος στα επείγοντα. Είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, άρα δεν θα σταματήσουμε τη στρατηγική μας εκεί. Οι κάμερες δουλεύουν όπως δουλεύουν και οι κάμερες για τα λεωφορεία. Οι λεωφορειολωρίδες δηλαδή, επιτηρούνται πλέον με τριάντα πέντε κάμερες, οι οποίες γράφουν κανονικά. Και αυτές οι κλήσεις δεν σβήνονται».

Για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ο υφυπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι «εμένα η βασική μου δουλειά είναι να βελτιώσω τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αυτό είναι το βασικό το οποίο μπορώ να κάνω και το κάνουμε. Την Τετάρτη θα έχουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για να παρουσιάσουμε συνολικά το έργο για λεωφορεία, μετρό και ηλεκτρικό. Ο ηλεκτρικός μετά από είκοσι χρόνια επιτέλους αλλάζει. Ήρθε ο πρώτος νέος συρμός, πλήρως ανακατασκευασμένος μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, με κλιματισμό, με θέσεις ΑμεΑ, με όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένας σύγχρονος στόλος.

Μέχρι τέλος του 26 ο ηλεκτρικός θα έχει 5 λεπτά συχνότητα. Είναι μια τεράστια αλλαγή την οποία είχαμε να δούμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συχνότητα κάτω από έξι λεπτά ο ηλεκτρικός είχε ένα 2007. Στο μετρό, έρχονται επίσης ανακατασκευασμένοι συρμοί, το 27 θα φτάσουμε στα 3,5 λεπτά στη γραμμή 3. Στα λεωφορεία έχουμε έναν πλήρως ανακαινισμένο στόλο. Έχουν έρθει 1076 λεωφορεία στην Αθήνα. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε όλο το στόλο λεωφορείων με λειτουργικό κλιματισμό.

Έχουμε περισσότερους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή τρέχει ανοιχτή πρόσκληση για να έρθουν, ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στους 3.000. Όσοι είναι οδηγοί είναι δυσεύρετοι πλέον. Όσοι κάνουν αίτηση προσλαμβάνονται. Και μάλιστα έχουμε πάει και σε ένα μπόνους ενεργού οδηγού, κάθε μήνα επιπλέον αύξηση, για να δώσουμε ένα κίνητρο αντίστοιχο με του ιδιωτικού τομέα».

Διαβάστε επίσης