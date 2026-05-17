Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

Το 47% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Βίντεο δείχνει ένα UFO να πετάει από το USS Omaha στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο του 2019. 

Jeremy Corbell/WeaponizedPodcast
  • Το 47% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις.
  • Ο αποχαρακτηρισμός εγγράφων UFO από την κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρείται από ερευνητές ως ένδειξη μιας νέας μορφής πίστης που λειτουργεί με θρησκευτικά χαρακτηριστικά.
  • Η πίστη στα UFO δεν βασίζεται σε παραδοσιακές θρησκευτικές δομές, αλλά οργανώνει κοινωνίες και παρέχει νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη μέσω αφηγήσεων μεταμόρφωσης.
  • Οι υποστηρικτές αυτής της πεποίθησης εκφράζουν καχυποψία απέναντι σε κυβερνήσεις, μέσα ενημέρωσης και επιστημονικό κόσμο, με την ιδέα να έχει υιοθετηθεί από εξέχοντες πολιτικούς.
  • Η άνοδος της πίστης στα UFO αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη κοινωνική κρίση στις ΗΠΑ, όπου το αντικαθεστωτικό έχει γίνει νέο εθνικό δόγμα.
O πρόσφατος αποχαρακτηρισμός των εγγράφων ασφαλείας που σχετίζονται με υποθέσεις UFO για ορισμένους ερευνητές είναι ένας καθρέφτης μιας βαθιάς πολιτιστικής και πνευματικής αλλαγής που αναδιαμορφώνει το ίδιο το νόημα της πίστης στην αμερικανική κοινωνία.

Σε ένα άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην Washington Post, η Diana Walsh-Pasolka, καθηγήτρια θρησκευτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, σημείωσε ότι η κλιμακούμενη συζήτηση για τα UFO δεν είναι πλέον απλώς ένα φαινόμενο λαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά εκτελεί θρησκευτικές λειτουργίες στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία.

Η αρθρογράφος εξέτασε τις διαστάσεις αυτού του φαινομένου σε συνδυασμό με τη δημοσίευση του σχετικού υλικού από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου.

ufo14.jpg

Αρχειακές εικόνες από την αποστολή Apollo 17 στη Σελήνη. Το κίτρινο πλαίσιο περιέχει μια μεγεθυμένη περιοχή της αρχικής φωτογραφίας στην οποία τρία φώτα είναι ορατά πάνω από το σεληνιακό έδαφος.

NASA-UAP-VM6, Απόλλων 17, 1972

Κατά την άποψη της καθηγήτριας, αυτό το βήμα, αν και δεν αποδεικνύει οριστικά την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό γεγονός: με τη δημιουργία ενός εγκεκριμένου από την κυβέρνηση αποθετηρίου περιεχομένου, η διοίκηση παρείχε υποστήριξη και σιωπηρή αναγνώριση ενός νέου είδους πεποίθησης.

Η πίστη στους ιπτάμενους δίσκους δεν είναι θρησκεία με την παραδοσιακή έννοια, καθώς δεν βασίζεται σε «μια πόρτα, ένα ιερό κείμενο ή έναν θεσμό που επιβάλλει την πίστη», αλλά επιτελεί τις ίδιες ιστορικές λειτουργίες με τις θρησκείες, οργανώνοντας κοινωνίες, διατυπώνοντας αφηγήσεις μεταμόρφωσης και δίνοντας νόημα και ερμηνεία στην ανθρώπινη ύπαρξη στο σύμπαν.

Είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την άνοδο αυτής της ιδέας, με περίπου το 47% των Αμερικανών να πιστεύουν ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη, που συμπίπτει με τη μείωση της σχέσης με παραδοσιακές εκκλησίες και ναούς, θεωρώντας ότι «δεν είναι σύμπτωση» και ότι «οι άνθρωποι έχουν μια συνεχή τάση προς όλα όσα είναι μυστηριώδη και πρόθυμοι να μάθουν αυτό που δεν γνωρίζουν».

Αυτός ο τύπος πεποίθησης είναι αντιθεσμικός, με τους υποστηρικτές του να μοιράζονται την καχυποψία για τις κυβερνήσεις, τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και τον επιστημονικό ακαδημαϊκό κόσμο, και αυτή η ανησυχία δεν περιορίζεται πλέον σε περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά έχει επεκταθεί σε εξέχοντες μελετητές και πολιτικούς που έχουν ζητήσει την πλήρη αποκάλυψη των αρχείων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τσαρλς Σούμερ και του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ράουντς, οι οποίοι έχουν ζητήσει περισσότερη διαφάνεια σε αυτά τα αρχεία.

ufo11.jpg

Ακόμα από ένα βίντεο που ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι έδειχνε UAP να πετάει στην οθόνη του

DOW-UAP-PR19, Ανεπίλυτη έκθεση UAP, Μέση Ανατολή, Μάιος 2022

Η Pasolka έκανε μια ιστορική σύγκριση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα αστρονομικά φαινόμενα στο παρελθόν και σήμερα, αναφέροντας την εμφάνιση της Παναγίας στην Πορτογαλία το 1917, όπου οι ερμηνείες υπόκειντο τότε στην εξουσία της θεσμικής εκκλησίας που εμπιστεύονταν οι πιστοί.

Η τρέχουσα κοινότητα των UFO χτίζει τα δίκτυά της οριζόντια σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και podcast, με άτομα να δημοσιεύουν τα βίντεο και τις προσωπικές τους μαρτυρίες μακριά από την κηδεμονία, αξιοποιώντας την πολιτιστική κληρονομιά που δημιουργήθηκε από μυστηριώδη φαινόμενα και ενισχύοντας την ιδέα ότι οι κυβερνήσεις κρύβουν πληροφορίες σχετικά με τη «μη ανθρώπινη νοημοσύνη».

Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων δεν θα δώσει οριστικές απαντήσεις, αλλά θα ενισχύσει μόνο μια πίστη που τρέφεται από την αμφιβολία, επειδή «αυτό το είδος πίστης ευδοκιμεί στη σκιά της αβεβαιότητας και της αβεβαιότητας».

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υπερβολική πίστη στα UFO αντανακλά την πραγματικότητα της σύγχρονης κοινωνίας στην οποία τα θρησκευτικά κίνητρα έχουν μετακινηθεί σε νέους τεχνολογικούς χώρους πέρα από τους «φύλακες», μια μεταφορά που αναφέρεται στους ανθρώπους ή τις οντότητες που έχουν τη δύναμη να ελέγχουν τη ροή των πληροφοριών ή την πρόσβαση σε πόρους.

Σύμφωνα με τα λόγια της, η «άνοδος της πίστης» στα UFO αντανακλά μια βαθύτερη κρίση στην αμερικανική κοινωνία, όπου το «αντικαθεστωτικό» έχει γίνει το «νέο εθνικό δόγμα» της Αμερικής.

Washington Post: Μυστικά αρχεία UFO αποκαλύπτουν την άνοδο μιας μυστηριώδους θρησκείας στην Αμερική

