Εορτολόγιο 17 Μαΐου: Κυριακή του τυφλού - Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη *

Ιουνία, Γιουνία

Σόλων, Σόλωνας, Σολόχων



* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες έχει γιορτή αυτό το όνομα

Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία



Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Ιουνία ανήκουν στους Εβδομήκοντα Αποστόλους και αναφέρονται ακόμη και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θεωρούνται από τις σημαντικές μορφές των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού, καθώς συνέβαλαν στη διάδοση της πίστης σε δύσκολες εποχές.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Ιουνία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες γυναικείες μορφές που τιμώνται τόσο έντονα στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας.

