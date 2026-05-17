ΣΥΡΙΖΑ σε νέα κρίση: Το κόμμα Τσίπρα, η διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια για την Κουμουνδούρου

Η προσοχή στρέφεται στα όργανα του κόμματος όπου αναμένονται νέες σκληρές αντιπαραθέσεις

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αρχείου - Eurokinissi
  • Η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε εσωτερική σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ, με προτάσεις για αναστολή της λειτουργίας του κόμματος και έντονες αντιδράσεις.
  • Ο Παύλος Πολάκης διαγράφηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από επιθετική ανάρτησή του κατά του Σωκράτη Φάμελλου, προκαλώντας περαιτέρω ένταση.
  • Υπάρχουν τρία βασικά σενάρια για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ: διάλυση και ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα, διατήρηση αυτοτέλειας με συμμαχικό σχήμα, ή αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές.
  • Τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να συνεδριάσουν σύντομα για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις, με προβλεπόμενες σκληρές αντιπαραθέσεις.
  • Παρά τη διαγραφή Πολάκη, η Κουμουνδούρου δεν έχει οργανώσει ακόμη συνεδριάσεις ΠΓ και ΚΕ, αλλά αυτές θεωρούνται απαραίτητες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
Αρκούσε και μόνο η υπόνοια ότι «κλείδωσε» η ημερομηνία της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να ξεσπάσει η σύγκρουση που «σιγόβραζε» στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες για τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν.

Η διαρροή ότι η ανακοίνωση του κόμματος θα γίνει τελικά στις 26 Μαΐου, απελευθέρωσε όσους υποστήριζαν την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του και μέχρι τώρα την κρατούσαν για τον εαυτό τους.

Η αρχή έγινε από τον Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ενσωματωθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναστέλλοντας τη λειτουργία του, καταθέτοντας το σήμα και το όνομα στον Άρειο Πάγο και μεταβιβάζοντας την περιουσία και την κρατική επιχορήγηση στο κόμμα Τσίπρα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόταση αυτή προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να συγκαλέσει συνεδρίαση της ΠΓ του κόμματος, αλλά και αφήνοντας σαφείς αιχμές περί αφωνίας.

«ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;
Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία ΑΜΕΣΑ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης, αποκαλώντας μάλιστα τον κ. Χατζησωκράτη «αχαρακτήριστο».

Η ανάρτηση αυτή φαίνεται πως εξόργισε τον Σωκράτη Φάμελλο, ειδικά ως προς την υπόνοια ότι «υπηρετεί» αλλότρια συμφέροντα. Έτσι, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου με μια λιτή ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε τη διαγραφή του κ. Πολάκη από την ΚΟ.

Αμέσως μετά ήρθε στη δημοσιότητα και αναλυτική δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος μεταξύ άλλων τονίζει ότι «η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», κάνοντας λόγο για «αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα».

Με πολύ έντονες εκφράσεις κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ αφού τρεις πρόεδροι διαδοχικά τον έχουν διαγράψει από την ΚΟ. Ο κ. Πολάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι «ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως «έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΎΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολίτικη Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!»

«Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!», τόνισε ο κ. Πολάκης και κατέληξε με τη φράση «Θα τα πούμε στην Πολτική Γραμματεία!!», η οποία όμως από την Κουμουνδούρου δεν επιβεβαιώνεται ότι θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα.

Εκτός ελέγχου η σύγκρουση

H κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που από χθες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ήταν έτοιμη από καιρό να ξεσπάσει. Η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα είχε φουντώσει τα σενάρια για το τι στάση θα πρέπει να τηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα οι τριβές να αυξάνονται συνεχώς. Οι κατά καιρούς δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωναν διαθεσιμότητα για το κόμμα Τσίπρα προκαλούσαν από μόνες τους άλλωστε έντονες αντιπαραθέσεις.

Όμως η πληροφορία ότι ο νέος φορέας θα ανακοινωθεί στα τέλη Μαΐου, φαίνεται πως απελευθέρωσε στελέχη.

Τα επικρατέστερα σενάρια ήταν εδώ και εβδομάδες τρία:

  • Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και η διάχυση των μελών του στον φορέα Τσίπρα (όπως το περιέγραψε ο Χατζησωκράτης)
  • Η διατήρηση της αυτοτέλειας του ΣΥΡΙΖΑ και η συμμετοχή του σε συμμαχικό σχήμα μαζί με τον φορέα Τσίπρα και τυχόν άλλες δυνάμεις που θα ήθελαν να μετέχουν όπως το Πράττω του Νίκου Κοτζιά, ο Κόσμος του Πέτρου Κόκκαλη και η Λούκα Κατσέλλη.
  • Η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές με προοπτική για μετεκλογικές συνεργασίες

Πλέον η προσοχή στρέφεται στα όργανα του κόμματος, τα οποία δύσκολα δε θα συνεδριάσουν μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Παρόλ' αυτά η Κουμουνδούρου διαμηνύει ότι ακόμη και μετά τη διαγραφή Πολάκη, δεν έχουν γίνει ενέργειες για τον ορισμό συνεδριάσεων της ΠΓ και της ΚΕ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη κι αν δε γίνουν συνεδριάσεις υπό τη σκιά της διαγραφής Πολάκη, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να γίνουν μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, προκειμένου το κόμμα να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του.

Σε εκείνες τις συνεδριάσεις λοιπόν, ιδιαίτερα της ΚΕ, αναμένεται να υπάρξει σκληρή αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι η πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου κατέχει σε μεγάλο βαθμό την πλειοψηφία των κομματικών Οργάνων.

