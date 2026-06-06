Ουκρανία: Σφοδρή επίθεση με περισσότερα από 140 drones στην Αγία Πετρούπολη

Μια στήλη μαύρου καπνού φαίνεται πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, μετά από επίθεση ουκρανικού drone.

Snapshot Η Ουκρανία εξαπέλυσεθεση με περισσότερα από 140 drones στην Αγία Πετρούπολη και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Ο δήμαρχος της Αγίας Πετρούπολης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν οπλοστάσια και μια ναυτική βάση, χαρακτηρίζοντας την επίθεση δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

Η επίθεση συνέβη μία ημέρα μετά την άρνηση του Πούτιν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Το οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες από 130 χώρες, παρά τις στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε «πρωτοφανή επίθεση» στην Αγία Πετρούπολη και τη γύρω περιοχή, την ώρα που η πόλη φιλοξενεί την τελευταία ημέρα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας.

Πάνω από 140 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή του Λένινγκραντ, δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο. Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ, προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δυνάμεις του χτύπησαν τα οπλοστάσια της Ρωσίας και μια ναυτική βάση και χαρακτήρισε την επίθεση ως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

Η επίθεση ήρθε μία ημέρα αφού ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν είχε νόημα να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σε ανοιχτή επιστολή είχε ζητήσει άμεσες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστολή στην οποία ανέφερε ότι «ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος» και κατηγορούσε τον Ρώσο ηγέτη ότι επιθυμεί να «συνεχίσει τον πόλεμο».

Είπε ότι τα drones της χώρας του κάλυψαν απόσταση 1.000 χλμ. μέχρι την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, στοχεύοντας «τα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και μια βάση στο Κρονστάντ», αναφερόμενος στο κύριο προγεφύρωμα του Βαλτικού Στόλου του Ρωσικού Ναυτικού.

Ο Ντροζντένκο είπε ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια στρατιωτική εγκατάσταση και ότι οι κάτοικοι εκκένωσαν την περιοχή. Σημείωσε ότι τα περιβάλλοντα κτίρια υπέστησαν «ασήμαντες» ζημιές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ένα αποθηκευτικό κέντρο πετρελαίου σε απόσταση 500 χλμ. στη νότια περιοχή του Κρασνοντάρ, χτυπήθηκε επίσης στο πλαίσιο των «κυρώσεων μακράς εμβέλειας» της Ουκρανίας – ένας ευφημισμός για τις επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Αυτές οι τελευταίες επιθέσεις έρχονται σε συνέχεια των ουκρανικών επιθέσεων στα προάστια της Αγίας Πετρούπολης, ενώ μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ξεκινήσει το εμβληματικό οικονομικό φόρουμ του Πούτιν.

Το οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, που έχει χαρακτηριστεί το «ρωσικό Νταβός», είχε ως στόχο να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στη χώρα, συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες από 130 χώρες, μεταξύ των οποίων και μια αμερικανική αντιπροσωπεία.

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