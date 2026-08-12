Νίκος Καλογερόπουλος: Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον ηθοποιό

Snapshot Ο Νίκος Καλογερόπουλος κηδεύτηκε σήμερα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σύζυγός του βρισκόταν συγκινημένη πάνω από το φέρετρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Ο ηθοποιός πέθανε την περασμένη Κυριακή μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Η τελετή περιελάμβανε μουσικές αποχαιρετιστήριες στιγμές με τη συμμετοχή καλλιτεχνών. Snapshot powered by AI

Βίντεο & Φωτογραφίες: Νίκος Ραζής

Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον πολυαγαπημένο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, σήμερα το μεσημέρι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, με όλους να κάνουν λόγο για έναν «σπουδαίο άνθρωπο και καλλιτέχνη».

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, η οποία με δάκρυα στα μάτια, βρισκόταν μέχρι την τελευταία στιγμή πάνω από το φέρετρό του.

Η σύζυγος του Νίκου Καλογερόπουλου Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός πέθανε την περασμένη Κυριακή έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο ενώ τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Στο τέλος της πολιτικής του κηδείας, μουσικοί και καλλιτέχνες -ανάμεσά τους και ο Πάνος Βλάχος- αποχαιρέτησαν τον πολυαγαπημένο ηθοποιό με μουσική και τραγούδια, μεταξύ των οποίων, και το «Καραϊσκάκης».

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Στιγμιότυπο από την κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

Ο Πάνος Βλάχος Νίκος Ραζής / Newsbomb.gr

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