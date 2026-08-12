Τραγωδία στο Σοφικό Κορινθίας: Νεκρός 48χρονος σε τροχαίο - Παρασύρθηκε από Ι.Χ.

Snapshot Ένας 48χρονος άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Ρυτό Κορινθίας.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονος προσέκρουσε σε φορτηγό που βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Ο 48χρονος είχε εξέλθει από το φορτηγό τη στιγμή της σύγκρουσης και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 74χρονος οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε επίσης στο περιστατικό.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου. Snapshot powered by AI

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 48χρονος που είχε τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/08) στο Ρυτό Κορινθίας, στην επαρχιακή οδό Αλμυρής -Σοφικού.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο 48χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, ο 48χρονος έφερε πολύ σοβαρά τραύματα και η κατάστασή του κρίθηκε εξαρχής κρίσιμη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, το απόγευμα της 11ης Αυγούστου 2026, στο 1,5ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Αλμυρής - Ρυτού, ένα Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 74χρονος ημεδαπός, προσέκρουσε σε Ι.Χ. φορτηγό όχημα.

Το φορτηγό οδηγούσε ο 48χρονος ημεδαπός, το οποίο εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 48χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία και το korinthostv.gr, είχε εξέλθει από το όχημά του τη στιγμή που σημειώθηκε η πρόσκρουση.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε επίσης ο 74χρονος οδηγός του Ι.Χ. επιβατηγού οχήματος.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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