Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για νέα απάτη μέσω email που στοχεύει στην υποκλοπή κωδικών πρόσβασης σε λογαριασμούς Facebook.

Οι δράστες στέλνουν παραπλανητικά email με ψεύτικους συνδέσμους που οδηγούν σε ψεύτικες σελίδες σύνδεσης.

Η Αστυνομία καλεί τους χρήστες να μην πατούν σε ύποπτους συνδέσμους και να μην καταχωρίζουν προσωπικά στοιχεία σε μη αξιόπιστες ιστοσελίδες.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά έλεγχο αποστολέα, χρήση ισχυρών κωδικών, ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων και άμεση αλλαγή κωδικών σε περίπτωση υποψίας απάτης. Snapshot powered by AI

Η Ελληνική Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με τους επιτήδειους να επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών του Facebook.

Οι δράστες χρησιμοποιούν παραπλανητικά email, τα οποία εμφανίζονται ως μηνύματα που σχετίζονται με το Facebook, σύμφωνα με την προειδοποίηση της γενικής περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος τους είναι να παρασύρουν τους χρήστες να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος μπορεί να οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα σύνδεσης, η οποία μοιάζει με την πραγματική, ζητώντας από το θύμα να πληκτρολογήσει το email ή το τηλέφωνο και τον κωδικό πρόσβασης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι απατεώνες επιχειρούν να υποκλέψουν τα στοιχεία και να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν τον σύνδεσμο σε περίπτωση που λάβουν παρόμοιο email. Παράλληλα, συνιστά να μην καταχωρίζουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης σε ύποπτες σελίδες.

Οι πολίτες καλούνται, επίσης, να ενημερώνουν φίλους και συγγενείς για τη συγκεκριμένη απάτη, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά εξαπάτησης.

Οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που ζητούν προσωπικά στοιχεία ή τους καλούν να ενεργήσουν άμεσα.

Τι συνιστά η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας