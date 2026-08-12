Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς

Η προειδοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας – Τι πρέπει να προσέξουν οι χρήστες

Παναγιώτης Βελισσάρης

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για νέα απάτη μέσω email που στοχεύει στην υποκλοπή κωδικών πρόσβασης σε λογαριασμούς Facebook.
  • Οι δράστες στέλνουν παραπλανητικά email με ψεύτικους συνδέσμους που οδηγούν σε ψεύτικες σελίδες σύνδεσης.
  • Η Αστυνομία καλεί τους χρήστες να μην πατούν σε ύποπτους συνδέσμους και να μην καταχωρίζουν προσωπικά στοιχεία σε μη αξιόπιστες ιστοσελίδες.
  • Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας συνιστά έλεγχο αποστολέα, χρήση ισχυρών κωδικών, ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων και άμεση αλλαγή κωδικών σε περίπτωση υποψίας απάτης.
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Η Ελληνική Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, με τους επιτήδειους να επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς χρηστών του Facebook.

Οι δράστες χρησιμοποιούν παραπλανητικά email, τα οποία εμφανίζονται ως μηνύματα που σχετίζονται με το Facebook, σύμφωνα με την προειδοποίηση της γενικής περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος τους είναι να παρασύρουν τους χρήστες να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος μπορεί να οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα σύνδεσης, η οποία μοιάζει με την πραγματική, ζητώντας από το θύμα να πληκτρολογήσει το email ή το τηλέφωνο και τον κωδικό πρόσβασης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι απατεώνες επιχειρούν να υποκλέψουν τα στοιχεία και να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν τον σύνδεσμο σε περίπτωση που λάβουν παρόμοιο email. Παράλληλα, συνιστά να μην καταχωρίζουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης σε ύποπτες σελίδες.

Οι πολίτες καλούνται, επίσης, να ενημερώνουν φίλους και συγγενείς για τη συγκεκριμένη απάτη, ώστε να περιοριστούν τα περιστατικά εξαπάτησης.

Οι ειδικοί συνιστούν στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με μηνύματα που ζητούν προσωπικά στοιχεία ή τους καλούν να ενεργήσουν άμεσα.

Τι συνιστά η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

  • Μην πατάτε σε ύποπτους συνδέσμους και μην ανοίγετε άγνωστα συνημμένα αρχεία.
  • Ελέγχετε τον αποστολέα και τη διεύθυνση του email. Μικρές αλλαγές στο όνομα ή στο domain μπορεί να αποκαλύπτουν απάτη.
  • Μην δίνετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης, PIN ή άλλους ευαίσθητους κωδικούς μέσω email ή μηνυμάτων.
  • Μην παρασύρεστε από μηνύματα που σας πιέζουν να δράσετε άμεσα, όπως προειδοποιήσεις για δήθεν κλείδωμα ή απενεργοποίηση του λογαριασμού.
  • Ελέγχετε την υπηρεσία απευθείας. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα με τον λογαριασμό σας, μπείτε στην επίσημη εφαρμογή ή ιστοσελίδα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο του μηνύματος.
  • Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA / MFA) στους λογαριασμούς σας, όπου είναι διαθέσιμος.
  • Χρησιμοποιείτε ισχυρούς και διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς σας.
  • Αν έχετε ήδη καταχωρίσει στοιχεία σε ύποπτη σελίδα, αλλάξτε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης και ελέγξτε τον λογαριασμό για ύποπτη δραστηριότητα.
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