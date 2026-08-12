Βολιβία: Βρέθηκαν πάνω από 80 κιλά ναρκωτικών στο πούλμαν της Σάο Πάολο – Βίντεο

Απρόσμενο εύρημα σε αστυνομικό έλεγχο στη Βολιβία έφερε τη Σάο Πάολο στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας.

Το πούλμαν που είχε προγραμματιστεί να παραλάβει την αποστολή της βραζιλιάνικης ομάδας, εντοπίστηκε να μεταφέρει 86,5 κιλά μαριχουάνας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών οδηγών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε σημείο ελέγχου στην περιοχή του Locotal, στην τροπική ζώνη της Κοτσαμπάμπα. Η ποσότητα της ουσίας βρέθηκε μέσα στο όχημα, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

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Το λεωφορείο ανήκε στη Buses Cosmos, την εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά του ιστορικού συλλόγου της Βραζιλίας κατά την παρουσία στη Βολιβία για το Κόπα Σουνταμερικάνα. Το όχημα κατευθυνόταν προς το σημείο όπου θα παραλάμβανε την αποστολή.

Η ομάδα, ωστόσο, δεν χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο λεωφορείο. Η εταιρεία διέθεσε άλλο όχημα για τη μεταφορά της αποστολής.

Η Σάο Πάολο έπαιξε με τη Μπόλιβαρ για τους «16» και το πρώτο παιχνίδι στη Λα Πας έληξε 1–1.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα «χέρια» των βολιβιανών Αρχών, ενώ, οι τρεις οδηγοί που συνελήφθησαν, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.