Μετρό Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που νωρίτερα έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σταθμό «Άγιος Αντώνιος», στο Περιστέρι.

Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα