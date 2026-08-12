Μετρό Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που νωρίτερα έπεσε στις γραμμές του μετρό στο Σταθμό «Άγιος Αντώνιος», στο Περιστέρι.
Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα
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