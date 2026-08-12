Φωτιές: Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου στη Σταμάτα – 281 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Snapshot Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε πάνω από πέντε πυρκαγιές μέσα σε δύο εβδομάδες.

Στη Σταμάτα Αττικής, 33χρονος συνελήφθη για άναμμα φορητής ψησταριάς σε περιοχή με δασική βλάστηση και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 281 συλλήψεις για πυρκαγιές, με το 89,68% να οφείλεται σε αμέλεια και το 10,32% σε πρόθεση.

Η νομοθεσία προβλέπει επ’ αυτοφώρω συλλήψεις για παράνομες ενέργειες που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά σε περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας 4.

Υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σήμερα σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Πελοπόννησος και το Βόρειο Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, οι φωτιές άναβαν η μία μετά την άλλη, με τις Αρχές να βάζουν πλέον στο «στόχαστρο» έναν 59χρονο. Ο άνδρας συνελήφθη και εξετάζεται για την εμπλοκή του σε περισσότερα από πέντε περιστατικά πυρκαγιών που σημειώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Ο 59χρονος έβαζε φωτιά και στη συνέχεια να απομακρυνόταν από το σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/08) ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Στη Σταμάτα Αττικής, περίπου στις 20:30 της Τρίτης, συνελήφθη 33χρονος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς άναψε φορητή ψησταριά με κάρβουνα, σε αύλειο χώρο μονοκατοικίας, σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση. Στον άνδρα επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά στην Μαραθιά της Ζακύνθου, ενώ, χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές και σε 63άχρονο στη Μυτιλήνη που «πιάστηκε» να εκτελεί θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης.

Αρτοποιός: Προβλέπονται επ’ αυτοφώρω συλλήψεις για τους παραβάτες

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ξεκαθάρισε ότι η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ και προβλέπει επ’ αυτοφώρω συλλήψεις για τους παραβάτες, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ και τον Μάκη Πολλάτο.

«Αν κάποιος συμπολίτης με δείκτη επικινδυνότητας 4 πραγματοποιήσει τέτοιου είδους (θερμές) εργασίες, ακόμη και μπάρμπεκιου, βρίσκεται εντός δασικών οικοσυστημάτων και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων, δεν έχει απλώς μία βεβαίωση προστίμου, αλλά θα υπάρξει επ’ αυτοφώρω σύλληψη. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Δεν ανάβουμε φωτιές σε αυτές τις περιοχές, όπως κι εκείνες με δείκτη επικινδυνότητας 2 και 3, για κανέναν λόγο. Από αρχές του χρόνου, έχουν σημειωθεί 281 συλλήψεις, από τις οποίες οι 252 (89,68%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,32%) από πρόθεση», τόνισε ο κ. Αρτοποιός.

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε έξι περιφέρειες της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στην κατηγορία 4, μαζί με τα Κύθηρα, όπως δείχνει ο χάρτης της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στο «πορτοκαλί» βρίσκονται επίσης περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες, καθώς και μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία 4, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την Τετάρτη (12/8), πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 4, προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων.

Περιφέρεια Πελοποννήσου: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας και ΠΕ Λακωνίας.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας και ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης.

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