Ολική έκλειψη Ηλίου: Από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα

Η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 20:30 και να ολοκληρωθεί γύρω στις 20:40

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ολική έκλειψη Ηλίου: Από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Ελλάδα, η μερική έκλειψη Ηλίου θα είναι ορατή μόνο σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας μεταξύ 20:30 και 20:40, με τη μεγαλύτερη κάλυψη περίπου 2% στην Κέρκυρα.
  • Στην Αθήνα δεν θα είναι καθόλου ορατή.
  • Η παρατήρηση απαιτεί καθαρό ουρανό και ανεμπόδιστη θέα προς το δυτικό ορίζοντα λόγω της χαμηλής θέσης του Ήλιου.
  • Η χρήση ειδικών πιστοποιημένων γυαλιών ηλιακής παρατήρησης είναι απαραίτητη, καθώς τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν προστασία.
  • Η μόνη εξαίρεση είναι η σύντομη φάση ολικότητας, όπου ο Ήλιος είναι πλήρως καλυμμένος και η παρακολούθηση χωρίς προστασία είναι ασφαλής.
Snapshot powered by AI

Η πολυαναμενόμενη ημέρα για τους λάτρεις της αστρονομίας έφτασε, καθώς η σημερινή ολική έκλειψη Ηλίου μετατρέπει τη βόρεια Ισπανία σε ένα τεράστιο υπαίθριο αστεροσκοπείο. Ωστόσο, στην Ελλάδα το φαινόμενο θα γίνει αισθητό σε πολύ μικρότερο βαθμό.

Συγκεκριμένα, μόνο ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μια οριακή μερική έκλειψη, ενώ από την Αθήνα η θέαση δεν θα είναι καθόλου δυνατή.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο Μανόλης Ξυλούρης, διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σημερινή έκλειψη ηλίου «είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο».

Για την Ελλάδα, το κρίσιμο χρονικό παράθυρο είναι εξαιρετικά μικρό. Η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 20:30 και να ολοκληρωθεί γύρω στις 20:40, με μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την ακριβή γεωγραφική θέση. Η Σελήνη, όμως, θα καλύψει ελάχιστο τμήμα του ηλιακού δίσκου.

«Θα είναι γύρω στις 20:30 τοπική ώρα Ελλάδος, ίσως λίγο πιο μετά, 20:35 και θα είναι ορατή από μερικά σημεία της Δυτικής Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξυλούρης.

Από πού θα φανεί η έκλειψη στην Ελλάδα

Η Κέρκυρα αποτελεί το καλύτερο σημείο της χώρας για την παρατήρηση του φαινομένου, καθώς στην κορύφωσή του αναμένεται να καλυφθεί περίπου το 2% του ηλιακού δίσκου. Μικρότερη κάλυψη θα έχουν τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα, όπου το ποσοστό θα είναι λίγο πάνω από το 1%.

«Ειδικότερα όταν είναι μερική έκλειψη από την Ελλάδα θα δούμε πολύ λίγο δυστυχώς από μερικές περιοχές μόνο στην Δυτική Ελλάδα, όπως τα Ιωάννινα, η Κέρκυρα. Θα δούμε ένα πολύ μικρό μέρος της έκλειψης γύρω στο 1% με 2% του ηλιακού δίσκου», είπε ο διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ.

Το γεγονός ότι ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα κάνει την παρατήρηση ακόμη δυσκολότερη. Απαραίτητος είναι ένας καθαρός ουρανός και ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση, χωρίς βουνά, κτίρια ή άλλα εμπόδια.

Αντίθετα, στην Αθήνα η έκλειψη δε θα είναι ορατή. Όπως σημείωσε ο Μανόλης Ξυλούρης, «από την Αθήνα δυστυχώς δε θα έχουμε καθόλου ορατότητα, δε θα δούμε καθόλου την έκλειψη ηλίου».

Προσοχή στα μάτια

Η παρατήρηση της έκλειψης απαιτεί ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής παρατήρησης. Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προστατεύουν τα μάτια. Ο Μανόλης Ξυλούρης ήταν κατηγορηματικός.«Τα γυαλιά ηλίου δεν κάνουν για αυτή τη χρήση», είπε και πρόσθεσε: «Ακριβώς σε όλες τις φάσεις, είτε είναι ολική έκλειψη είτε μερική έκλειψη πρέπει να φοράμε ειδικά γυαλιά».

Μόνο κατά τη σύντομη φάση της ολικότητας, όταν ο Ήλιος έχει καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, μπορεί κάποιος να κοιτάξει χωρίς προστασία. Μόλις εμφανιστεί ξανά έστω και μικρό τμήμα του ηλιακού δίσκου, τα ειδικά γυαλιά πρέπει να φορεθούν αμέσως. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και με τηλεσκόπια, κιάλια και φωτογραφικές μηχανές, τα οποία χρειάζονται κατάλληλα ηλιακά φίλτρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Καταλειφός: «Η ανθρωπότητα ακολουθεί σαν κοπάδι» - Το σχόλιο του ηθοποιού για το AI και τη σύγχρονη εποχή

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συμφωνία της Μέκκας: «Δεν στοχεύουμε καμία χώρα, μόνος στόχος η περιφερειακή ειρήνη»

12:21WHAT THE FACT

Από συσκευή καθαρισμού σε «κίνδυνο ασφαλείας» – Η άγνωστη πλευρά της ρομποτικής σκούπας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο μπόμπιρας από το Baby Shark μεγάλωσε και ονειρεύεται να γίνει είδωλο της K-Pop - «Θέλω να πω τη δική μου ιστορία»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης – Ξεκινούν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα ύψους €1,5 εκατ.

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε φέριμποτ στη λίμνη Καρίμπα - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιές - Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ για τα μέτρα προστασίας: Μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιθεωρηθεί 211.000 στύλοι

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο, δείτε εικόνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των κουνουπιών- Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς σας

11:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η ανεργία των νέων αυξήθηκε πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο - «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

11:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό

11:15LIFESTYLE

«Μαμά θέλω να σου πω κάτι!» - Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου τη διεκόψε στον αέρα και έγινε viral - Βίντεο

11:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άντι Γκριν: Ο Βρετανός οδηγός που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά, κατέρριψε νέο ρεκόρ ταχύτητας φτάνοντας τα 654 χλμ./ώρα - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος - Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα ο χειριστής για να δώσει εξηγήσεις

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Βρέθηκαν πάνω από 80 κιλά ναρκωτικών στο πούλμαν της Σάο Πάολο – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου κοντά σε δάσος στη Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που έρχονται στη φορολογία - Τι θα ισχύει με ΕΝΦΙΑ, Airbnb και ενοίκια

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο, δείτε εικόνες

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στην στάση του Μετρό «Άγιος Αντώνιος»

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς σας

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα»: Τι είναι ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους που χτύπησε την Κολομβία και τα τρία χαρακτηριστικά του – Όσα λέει ο Παπαζάχος

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα – Οι περιοχές όπου η μέρα θα γίνει «νύχτα» για λίγα λεπτά

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα – Προσωπική βοήθεια έως €1.939 τον μήνα

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ