Ολική έκλειψη Ηλίου: Από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα

Snapshot Στην Ελλάδα, η μερική έκλειψη Ηλίου θα είναι ορατή μόνο σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας μεταξύ 20:30 και 20:40, με τη μεγαλύτερη κάλυψη περίπου 2% στην Κέρκυρα.

Στην Αθήνα δεν θα είναι καθόλου ορατή.

Η παρατήρηση απαιτεί καθαρό ουρανό και ανεμπόδιστη θέα προς το δυτικό ορίζοντα λόγω της χαμηλής θέσης του Ήλιου.

Η χρήση ειδικών πιστοποιημένων γυαλιών ηλιακής παρατήρησης είναι απαραίτητη, καθώς τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν προστασία.

Η μόνη εξαίρεση είναι η σύντομη φάση ολικότητας, όπου ο Ήλιος είναι πλήρως καλυμμένος και η παρακολούθηση χωρίς προστασία είναι ασφαλής. Snapshot powered by AI

Η πολυαναμενόμενη ημέρα για τους λάτρεις της αστρονομίας έφτασε, καθώς η σημερινή ολική έκλειψη Ηλίου μετατρέπει τη βόρεια Ισπανία σε ένα τεράστιο υπαίθριο αστεροσκοπείο. Ωστόσο, στην Ελλάδα το φαινόμενο θα γίνει αισθητό σε πολύ μικρότερο βαθμό.

Συγκεκριμένα, μόνο ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μια οριακή μερική έκλειψη, ενώ από την Αθήνα η θέαση δεν θα είναι καθόλου δυνατή.

Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ ο Μανόλης Ξυλούρης, διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σημερινή έκλειψη ηλίου «είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο».

Για την Ελλάδα, το κρίσιμο χρονικό παράθυρο είναι εξαιρετικά μικρό. Η μερική έκλειψη αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 20:30 και να ολοκληρωθεί γύρω στις 20:40, με μικρές αποκλίσεις ανάλογα με την ακριβή γεωγραφική θέση. Η Σελήνη, όμως, θα καλύψει ελάχιστο τμήμα του ηλιακού δίσκου.

«Θα είναι γύρω στις 20:30 τοπική ώρα Ελλάδος, ίσως λίγο πιο μετά, 20:35 και θα είναι ορατή από μερικά σημεία της Δυτικής Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ξυλούρης.

Από πού θα φανεί η έκλειψη στην Ελλάδα

Η Κέρκυρα αποτελεί το καλύτερο σημείο της χώρας για την παρατήρηση του φαινομένου, καθώς στην κορύφωσή του αναμένεται να καλυφθεί περίπου το 2% του ηλιακού δίσκου. Μικρότερη κάλυψη θα έχουν τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα, όπου το ποσοστό θα είναι λίγο πάνω από το 1%.

«Ειδικότερα όταν είναι μερική έκλειψη από την Ελλάδα θα δούμε πολύ λίγο δυστυχώς από μερικές περιοχές μόνο στην Δυτική Ελλάδα, όπως τα Ιωάννινα, η Κέρκυρα. Θα δούμε ένα πολύ μικρό μέρος της έκλειψης γύρω στο 1% με 2% του ηλιακού δίσκου», είπε ο διευθυντής του ΙΑΑΔΕΤ.

Το γεγονός ότι ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα κάνει την παρατήρηση ακόμη δυσκολότερη. Απαραίτητος είναι ένας καθαρός ουρανός και ανεμπόδιστη θέα προς τη δύση, χωρίς βουνά, κτίρια ή άλλα εμπόδια.

Αντίθετα, στην Αθήνα η έκλειψη δε θα είναι ορατή. Όπως σημείωσε ο Μανόλης Ξυλούρης, «από την Αθήνα δυστυχώς δε θα έχουμε καθόλου ορατότητα, δε θα δούμε καθόλου την έκλειψη ηλίου».

Προσοχή στα μάτια

Η παρατήρηση της έκλειψης απαιτεί ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής παρατήρησης. Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προστατεύουν τα μάτια. Ο Μανόλης Ξυλούρης ήταν κατηγορηματικός.«Τα γυαλιά ηλίου δεν κάνουν για αυτή τη χρήση», είπε και πρόσθεσε: «Ακριβώς σε όλες τις φάσεις, είτε είναι ολική έκλειψη είτε μερική έκλειψη πρέπει να φοράμε ειδικά γυαλιά».

Μόνο κατά τη σύντομη φάση της ολικότητας, όταν ο Ήλιος έχει καλυφθεί πλήρως από τη Σελήνη, μπορεί κάποιος να κοιτάξει χωρίς προστασία. Μόλις εμφανιστεί ξανά έστω και μικρό τμήμα του ηλιακού δίσκου, τα ειδικά γυαλιά πρέπει να φορεθούν αμέσως. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και με τηλεσκόπια, κιάλια και φωτογραφικές μηχανές, τα οποία χρειάζονται κατάλληλα ηλιακά φίλτρα.

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