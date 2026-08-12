«Ένας ψίθυρος στα ερείπια»: Η συγκλονιστική διάσωση βρέφους μετά τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

Snapshot Ένα βρέφος διασώθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια πενταόροφου κτιρίου που κατέρρευσε στον ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

Η διάσωση επιτεύχθηκε με άμεση κινητοποίηση πολιτών και εθελοντών, που απομάκρυναν με γυμνά χέρια βαριά τσιμεντένια πλάκα για να απελευθερώσουν το βρέφος και έναν άνδρα.

Ο σεισμός είναι ο ισχυρότερος στην Κολομβία εδώ και πάνω από μια δεκαετία και έχει προκαλέσει περισσότερους από 200 νεκρούς.

Η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται στις απομονωμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην περιοχή Τσοκό, όπου οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν πληγεί σοβαρά και η κρατική βοήθεια δεν έχει φτάσει ακόμα.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές. Snapshot powered by AI

Στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, η παρατηρητικότητα και η άμεση κινητοποίηση πολιτών οδήγησαν στον απεγκλωβισμό ενός βρέφους και ενός άνδρα από τα συντρίμμια ενός πενταόροφου συγκροτήματος κατοικιών που ισοπεδώθηκε ολοσχερώς από τον φονικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ.

Όταν άρχισε η δόνηση, ο Μπράιαν Οσόριο Ζουλουάγκα βγήκε τρέχοντας από το γραφείο του και έτρεξε σπίτι με τη μοτοσικλέτα του.Η εικόνα του κτηρίου που είχε καταρρεύσει τον ανάγκασε να σταματήσει. «Ήταν ένα μεγάλο συγκρότημα, που κάλυπτε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο», δήλωσε ο Οσόριο στο CNN.

Ο σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που έπληξε την Κολομβία εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία και ανάγκασε τους κατοίκους και τους γείτονες του κτιρίου La Torres del Limonar να τρέξουν στον δρόμο, «κάποιοι με πιτζάμες ή πιτζάμες. Κάποιοι κλαίγοντας, άλλοι σοκαρισμένοι», είπε. Πλησίασε τα ερείπια και άρχισε να φωνάζει μέσα στα συντρίμμια για επιζώντες, παρά τις προειδοποιήσεις για πιθανή διαρροή αερίου.

Ξαφνικά ζήτησε από τους γύρω του σιωπή. Ένας αμυδρός ήχος ακούστηκε από τα συντρίμμια — σχεδόν ψίθυρος. «Ναι, είμαι εδώ. Είμαι με ένα μωρό», απάντησε μια ανδρική φωνή. Ο Οσόριο περιέγραψε πώς ο ίδιος και αρκετοί άλλοι άρχισαν να μετακινούν τα συντρίμμια με τα χέρια τους για να φτάσουν το ζευγάρι. Αλλά μια μεγάλη τσιμεντένια πλάκα τους εμπόδιζε τον δρόμο.

«Απομακρύναμε τα ερείπια και το μωρό άρχισε να αναπνέει»

Με γυμνά χέρια και καταβάλλοντας υπεράνθρωπη προσπάθεια, μια ομάδα εθελοντών κατάφερε να ανασηκώσει μια βαριά πλάκα σκυροδέματος που εμπόδιζε το βρέφος να αναπνεύσει. «Μπορείτε να δείτε το μικρό κεφαλάκι του μωρού εκεί — το οποίο φαινόταν κάπως μωβ επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει», είπε ο Οσόριο. «Μόλις αρχίσαμε να απομακρύνουμε τα ερείπια, το μωρό άρχισε... να αναπνέει και το χρώμα του άρχισε να επανέρχεται». Το βίντεο της συγκλονιστικής διάσωσης, που γυρίστηκε από τον Oσόριο δείχνει το μικροσκοπικό βρέφος με μια σκονισμένη φόρμα να ανασύρεται προσεκτικά από τα συντρίμμια. Ένας άντρας, με το χέρι του ματωμένο, φαίνεται να κείτεται αμήχανα στο πλάι, ακόμα μισοπαγιδευμένος κάτω από μια τσιμεντένια σανίδα.

Διασώστης υψώνει τη γροθιά του για να ζητήσει σιωπή

Το μωρό, που είχε αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις του λόγω έλλειψης οξυγόνου, ανασύρθηκε σώο και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ αμέσως μετά ολοκληρώθηκε και ο απεγκλωβισμός του τραυματισμένου άνδρα.«Η ενότητα είναι δύναμη, επειδή κανένας άνθρωπος μόνος του δεν θα μπορούσε να σηκώσει αυτό το κομμάτι τσιμέντου. Ήταν τόσο μεγάλο και τόσο βαρύ», είπε.

Η διάσωση αυτή αποτελεί μία από τις ελάχιστες ευχάριστες ειδήσεις στην Κολομβία, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται στην τρίτη ημέρα τους, με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων να ξεπερνά ήδη τους 200 νεκρούς.

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται στις απομονωμένες περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο της δόνησης, στην περιοχή Τσοκό, αυτόχθονες πληθυσμοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, δηλώνοντας ότι οι οικισμοί τους έχουν ισοπεδωθεί πλήρως και η κρατική βοήθεια δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσεγγίσει τις απομακρυσμένες κοινότητες. Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχει ήδη κινητοποιήσει μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης για την παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.