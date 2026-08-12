Ινδονησία: Φωτιά σε φέριμποτ στα ανοικτά του Μπαλί - Διασώθηκαν περισσότεροι από 100 επιβάτες

Περισσότεροι από 100 επιβάτες ενός φέριμποτ, το οποίο έπλεε στα ανοικτά του νησιού Μπαλί στην Ινδονησία, διασώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αφού το σκάφος στο οποίο επέβαιναν πήρε φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Το φέριμποτ KM Putri Yasmin είχε αναχωρήσει από την κωμόπολη Πανταγκμπάι του Μαλί και κατευθυνόταν στο λιμάνι Λέμπαρ του νησιού Λόμποκ, όταν για άγνωστο -μέχρι στιγμής- λόγο ξέσπασε φωτιά.

Αμέσως, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού και σε ένα άλλο φέριμποτ που βρισκόταν στην περιοχή, δήλωσε ο Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης του νησιού Λόμποκ.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε λάβει κάποια πληροφορία για θύματα», δήλωσε ο Χαριγιάντι. Σύμφωνα με τον ίδιο, επισήμως στο σκάφος επέβαιναν 114 άνθρωποι, αριθμός που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ένα ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης και συντονισμού.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, εξαιτίας των συχνά ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών. Στις 2 Αυγούστου, πέντε άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, όταν ξέσπασε φωτιά σε φέριμποτ που μετέφερε 250 επιβάτες και μέλη πληρώματος στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα.

Στα μέσα του Ιουλίου, περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο κοντά στη μικρή νήσο Σελάγιαρ, νότια της Κελέβης.