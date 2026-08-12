Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι έπειτα από έκρηξη υγραερίου - Το αντιλήφθηκε η ένοικος όσο μαγείρευε

Snapshot Στην Πάτρα, στην περιοχή της Εγλυκάδας, σημειώθηκε έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία.

Η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου που αντιλήφθηκε γυναίκα που μαγείρευε.

Η έκρηξη ήταν μικρής έκτασης και προκάλεσε φωτιά στο σπίτι.

Η γυναίκα βγήκε έγκαιρα από το σπίτι χωρίς να τραυματιστεί. Snapshot powered by AI

Έκρηξη φιάλης υγραερίου σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πάτρα, στην περιοχή της Εγλυκάδας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η φιάλη υγραερίου εξερράγη, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά, σε οικία στην οδό Πέλοπος, στο ύψος της οδού Λοχαγού Μενούνου.

Γυναίκα που μαγείρευε διαπίστωσε πως υπάρχει διαρροή υγραερίου και αμέσως έγινε μικρής έκτασης έκρηξη. Ευτυχώς πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα από το σπίτι χωρίς να τραυματιστεί.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, αλλά και η Αστυνομία για να συνδράμει όπου κρινόταν απαραίτητο.

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