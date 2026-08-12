Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει σήμερα γιορτή.

Άγιοι Φώτιος και Ανίκητος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Φώτιος ήταν ανιψιός του Ανίκητου. Κατάγονταν και οι δύο από τη Νικομήδεια.

Όταν ο Διοκλητιανός θέλησε να κινήσει διωγμό κατά των χριστιανών, μίλησε μπροστά στη Σύγκλητο με τους πιο υβριστικούς λόγους εναντίον τους. Εκεί ήταν παρών και ο Ανίκητος, που όταν άκουσε αυτά τα λόγια του βασιλιά, όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά σηκώθηκε με θάρρος, δήλωσε ότι είναι χριστιανός και είπε στο Διοκλητιανό: «Πλανάσαι, βασιλιά, αν νομίζεις ότι με τα μέτρα κατά των Χριστιανών θα πετύχεις τους ασεβείς σκοπούς σου. Μάθε ότι οι χριστιανοί αποτελούν σήμερα την υγιέστερη μερίδα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και θα ήταν ανόητοι και αναίσθητοι αν πίστευαν στα είδωλα. Γι' αυτό όποια μέτρα και αν πάρεις εναντίον τους, στο τέλος ζημιωμένος θα είσαι εσύ, ενώ αυτοί ένδοξοι μάρτυρες».

Ο Διοκλητιανός, προσβεβλημένος από την παρατήρηση του Ανίκητου, διέταξε και τον έριξαν τροφή σε ένα τρομερό λιοντάρι. Αλλά το λιοντάρι σταμάτησε την άγρια ορμή του και ημέρεψε σαν πρόβατο. Τότε έγινε μεγάλος σεισμός και συνετρίβησαν πολλά ειδωλολατρικά αγάλματα. Κατόπιν τον έβαλαν σε τροχό με αναμμένη φωτιά από κάτω. Αλλά ω του θαύματος, ο τροχός σταμάτησε και η φωτιά έσβησε. Τότε έτρεξε και τον αγκάλιασε ο ανεψιός του Φώτιος. Μόλις είδαν αυτό οι ειδωλολάτρες, έδεσαν και τους δύο μέσα στο λεγόμενο λουτρό του Αντωνίου. Και αφού υπερθέρμαναν το νερό, παρέδωσαν και οι δύο ένδοξα το πνεύμα τους.

Απολυτίκιον

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ συμφωνία, τὴν οἰκείωσιν, τῆς συγγενείας, δι' ἀγώνων ἱερῶν ἐλαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ἀνίκητε, σὺν τῷ Φωτίῳ φωτὸς τῷ θεράποντι. Ἀλλὰ αἰτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων ἄφεσιν, τοὶς μέλπουσιν ὑμῶν τὴν θείαν ἄθλησιν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:50ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ - «Εμπιστεύομαι τις μυστικές υπηρεσίες» - Το σχέδιο του Ιράν να χτυπήσει το Air Force One με πύραυλο

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34LIFESTYLE

Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Happy end στο γαμήλιο «θρίλερ» - Έπειτα από 10 χρόνια σχέσης είπαν το «Ναι»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (12/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Το παρκούρ ως «φάρμακο» για την τρίτη ηλικία

07:24ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Η περιορισμένη κατανάλωση ζάχαρης στα πρώτα χρόνια της ζωής συνδέεται με 46% μικρότερο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η «αληθινή» κατάρα της μούμιας: «Καμπανάκι» για την υγεία το αυξανόμενο εμπόριο μουμιοποιημένων ανθρώπινων λειψάνων

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα μάτια στον ουρανό: Τέσσερα ουράνια γεγονότα που συγκλίνουν σήμερα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος στα νησιά: Τήνος, Πάτμος, Πάρος και Σίφνος στο επίκεντρο – Πάνω από 95% οι πληρότητες

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας - Στο «κόκκινο» η Αττική

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία: Νεκρός στην Ιντιάνα, καταστροφές σε Ιλινόις και Οχάιο

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super Cup: ΑΕΚ – ΟΦΗ για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Παγκρήτιο

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Αυγούστου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Στους 254 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Μάχη με το χρόνο για τους εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Kολομβίας: Πότε σημειώθηκε στην Ελλάδα δόνηση με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά - Η απάντηση Γεράσιμου Παπαδόπουλου

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αναπτήρες και ανεμιστήρες έγιναν είδος πολυτελείας – Σε αδιανόητα ύψη οι τιμές

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα – Οι περιοχές όπου η μέρα θα γίνει «νύχτα» για λίγα λεπτά

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός Kολομβίας: Πότε σημειώθηκε στην Ελλάδα δόνηση με παρόμοια γεωφυσικά χαρακτηριστικά - Η απάντηση Γεράσιμου Παπαδόπουλου

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

00:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και του ξέφυγαν «γαλλικά»

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Σίσκος: Viral το τρομερό ξέσπασμα της μητέρας του μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Stranger Things στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία: Νεκρός στην Ιντιάνα, καταστροφές σε Ιλινόις και Οχάιο

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Προαίσθημα ή σύμπτωση; Γύπας χτυπάει την καμπάνα πριν τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη μετά από 40 χρόνια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γιατρός γονιμότητας

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα μάτια στον ουρανό: Τέσσερα ουράνια γεγονότα που συγκλίνουν σήμερα

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

22:31LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ - Η πρώτη φωτογραφία με τις βέρες

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτογραφία της ημέρας: Κεραυνός «συναντά» ουράνιο τόξο στη Θράκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ