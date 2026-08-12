ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης

Snapshot Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος ενίσχυσης 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiomata.aade.gr.

Οι δικαιούχοι μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους εν όλω ή εν μέρει σε ενεργούς γεωργούς που είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ψηφιακά από τον μεταβιβαστή με χρήση των κωδικών TAXISnet και ολοκληρώνεται με αποδοχή από τον αποδέκτη, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Υποστηρίζονται εννέα κατηγορίες μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένων οριστικών μεταβιβάσεων, μισθώσεων και αλλαγών προσωπικών στοιχείων.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων από τα περιφερειακά αποθέματα 2023-2025, εκτός από κληρονομιά ή εξαιρετικές περιστάσεις. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τίθεται το σύστημα υποβολής αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα (δικαιώματα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikaiomata.aade.gr, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1165/2026).

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων μπορούν να μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους εν όλω ή εν μέρει.

Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

Τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται αποτελούν βάση για την καταβολή της ενίσχυσης «Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα».

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά από τον μεταβιβαστή με χρήση των προσωπικών κωδικών του TAXISnet.

Η διαδικασία υποβολής ολοκληρώνεται από τον αποδέκτη της αίτησης μεταβίβασης, ο οποίος δηλώνει την αποδοχή της μεταβίβασης, εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης, λόγω κληρονομιάς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υποστηρίζονται εννέα κατηγορίες μεταβίβασης:

1. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη

2. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη

3. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων, λόγω κληρονομιάς

4. Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης

5. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων

6. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με/χωρίς γη

7. Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη

8. Μεταβίβαση δικαιωμάτων, λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό

9. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με/χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί από τα περιφερειακά αποθέματα έτους 2023-2025, πλην των περιπτώσεων κληρονομιάς ή ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: