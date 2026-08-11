Ρέθυμνο: Πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν μέσα σε μία δεκαετία

Η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελάμπων τον φετινό Ιούλιο αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά σε ολόκληρη την Κρήτη, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 έτη (53.300 στρέμματα)

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