Ρέθυμνο: Πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν μέσα σε μία δεκαετία
Ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που πραγματοποίησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνει με ακρίβεια την έκταση των καμένων εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ρεθύμνου στη δεκαετία 2017-2026.
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Η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μελάμπων τον φετινό Ιούλιο αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά σε ολόκληρη την Κρήτη, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 έτη (53.300 στρέμματα)
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