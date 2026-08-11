ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 (παρ.): Η ποιότητα Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς τον έστειλαν στα πλέι οφ!

Ο Παναθηναϊκός είναι ανέτοιμος αυτή την εποχή. Το παιχνίδι στο «Βασίλι Λέφσκι» της Σόφιας, όμως, ήταν… χωρίς αύριο για την Ευρώπη. Το 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ, έκανε ακόμη δυσκολότερη τη ρεβάνς. Εκεί όπου μπροστά σε 2.000 Έλληνες, οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 στην παράταση και πήραν το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League!

Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι δύο παίκτες τεράστιας ποιότητας που προστέθηκαν στις επιλογές του Νίστρουπ. Ο Λιβάι Γκαρσία σκόραρε στο ντεμπούτο του. Η ολιγωρία στο 87’ έφερε την ισοφάριση των Βούλγαρων και η πρόκριση πήγε στην παράταση. Εκεί «καθάρισε» ο Ντέσερς. Ο σέντερ φορ που αγωνίστηκε μετά από 9 μήνες με το «τριφύλλι» και σκόραρε το γκολ που έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση.

Η πίεση ήταν μεγάλη για τους «πράσινους» και πλέον μπορεί να ανασάνει με άνεση. Καθώς στο Conference League περιθώριο λάθους δεν υπάρχει. «Στραβοπάτημα» θα σήμαινε αποκλεισμός.

Ο Νίστρουπ άλλαξε τα πλάνα του παίζοντας με 3-4-3 και αυτό του βγήκε. Ο έλεγχος ήταν στον Παναθηναϊκό, όπως και οι ευκαιρίες. Οι «πράσινοι» θα μπορούσαν να πάρουν ευκολότερα την πρόκριση, αν απλά ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια.

Τέλος καλό όλα καλά για τους «πράσινους» και το ελληνικό ποδόσφαιρο φυσικά.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Παναθηναϊκό να δείχνει διάθεση για δημιουργία και τους Βούλγαρους να κλείνουν χώρους. Στο 4ο λεπτό ήρθε η πρώτη απειλή με τον Λιβάι Γκαρσία από δεξιά να μπαίνει στην περιοχή ωραία, με το γύρισμά του να κόβεται σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στις ευκαιρίες με τον Ρούσεφ στο 7’. Έγινε κάτοχος στα όρια της περιοχής, σούταρε με φάλτσο και ο Πένια εντυπωσιακά έδιωξε σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε στο 11’, με το φάουλ του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι να βρίσκει τον Ντε Φράι που πήρε την κεφαλιά και ο Αντίνο από κοντά με σουτ, έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι «πράσινοι» κρατούσαν την κατοχή, ήταν αυτοί που δοκίμαζαν να πιέσουν, όμως το ματς κυλούσε στο χαμηλό τέμπο που βόλευε τους Βούλγαρους. Στο 38’ ο Ραστόντερ με προσωπική ενέργεια έφυγε στην κόντρα απέναντι σε τέσσερις αντιπάλους και σούταρε άουτ.

Έξι λεπτά μετά (44’) ο Ζαρουρί έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Λιβάι, μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, σούταρε, με τον Μαρίνοφ να διώχνει με τα πόδια.

Στο 45+1’ ο Ίλιεφ έφυγε σε τετ α τετ με τον Πένια να τον σταματά, αλλά ο Βούλγαρος ήταν οφσάιντ οπότε δεν μέτρησε η φάση. Με το 0-0 να «σφραγίσει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο πρώτο 45λεπτο.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε στα 20’’ από μακριά, ο Μαρίνοφ έχασε την μπάλα, ο Αντίνο έγινε κάτοχος, πλάσαρε, αλλά ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ είχε κινηθεί και έσωσε την ομάδα του.

Ο Αντίνο στο 56’ έκλεψε ωραία την μπάλα, είχε πάσα σε Ραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία, προτίμησε όπως να σουτάρει, χωρίς να απειλεί τον Μαρίνοφ.

Στη μία ώρα αγώνα, τελικά, ο Λιβάι Γκαρσία… έκοψε το γόρδιο δεσμό της άμυνας της ΤΣΣΚΑ 1948. Έκλεψε την μπάλα από τον Γκάτσεβιτς, μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση κι όταν όλοι περίμεναν γύρισμα, αυτός σούταρε για να νικήσει τον Μαρίνοφ κάνοντας το 0-1!

Ο Κυριακόπουλος με σέντρα σουτ έστειλε την μπάλα άουτ στο 62’. Τρία λεπτά μετά, ο Ντέσερς πέρασε στο ματς, επανεμφανιζόμενος μετά από αρκετούς μήνες απουσίας.

Ο Αντίνο πέρασε ωραία στον Ντέσερς στο χώρο εντός περιοχής, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρήκε την μπάλα αλλά ο Μαρίνοφ είχε κάνει την έξοδο και έσωσε την ομάδα του στο 68'.

Οι γηπεδούχοι στο 69’ με ένα σουτ του Μασιέλ προσπάθησαν να απειλήσουν για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος, με την μπάλα να περνά αρκετά άουτ.

Με το που μπήκε το ματς στο τελευταίο του δεκάλεπτο, ο Γιάγκουσιτς σούταρε ωραία και δυνατά από μακριά, με τον Μαρίνοφ να βγάζει σε κόρνερ.

Στο 84’ μετά από σέντρα από δεξιά, ο Ντιαλό πήρε την κεφαλιά, χωρίς να αγχωθεί ο Πένια που μπλόκαρε. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού ήταν σε ετοιμότητα και στο δυνατό σουτ του Σομπρέρο στο 86’.

Οι «πράσινοι» κλείστηκαν αδικαιολόγητα και στο 87’ το πλήρωσαν με την ΤΣΣΚΑ 1948 να ισοφαρίζει. Μετά από πλάγιο και ολιγωρία της άμυνας, ο Ντβάλι με σουτ έκανε το 1-1.

Μέχρι να ολοκληρωθεί και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων, δεν άλλαξε κάτι και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο, στην πρώτη φάση που δημιουργήθηκε ο Παναθηναϊκός πήρε εκ νέου το προβάδισμα. Στο 95’ ο Κυριακόπουλος από αριστερά έκανε τη σέντρα, ο Μαρίνοφ έκανε λάθος υπολογισμό και η μπάλα πέρασε από πάνω του, με τον Ντέσερς να στοπάρει και ψύχραιμα να τη στέλνει στα δίχτυα για το 1-2!

Στο 105’ στην πρώτη προσπάθεια των γηπεδούχων ουσιαστικά, ο Σομπρέρο έκανε ωραία κίνηση, μπήκε στην περιοχή, σούταρε δυνατά, χωρίς να βρει στόχο.

Ο Τσέριν στο 106’ έγινε κάτοχος λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και πήγε να αιφνιδιάσει τον Μαρίνοφ που ήταν εκτός θέσης, χωρίς να τα καταφέρει.

Δύο λεπτά μετά ο Σομπρέρο ξανά κινήθηκε και μπήκε στην περιοχή, έγινε κάτοχος της μπάλας σε πλάγια θέση, με το τελείωμα του να μην απειλεί τον Πένια.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 απείλησε με τον Γκάσεβιτς από αριστερά να κάνει τη σέντρα, ο Φράνκο σηκώθηκε και πήρε την κεφαλιά, χωρίς να βρίσκει στόχο.

Ο Μαρίνοφ αντέδρασε εξαιρετικά στο σουτ του Ταμπόρδα στο 118’, διώχνοντας με απόκρουση την μπάλα. Ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Ντέσερς λίγα δευτερόλεπτα μετά.

Το τριπλό σφύριγμα βρήκε τον Παναθηναϊκό με την ανακούφιση της σημαντικής πρόκρισης και της συνέχειας στην Ευρώπη, μέσω των πλέι οφ του Conference League. Εκεί θα αντιμετωπίσει ή την Χράντετς από την Τσεχία ή την Μπεσίκτας από την Τουρκία (όποια αποκλειστεί απ' αυτό το ζευγάρι του Europa League, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να έχει νικήσει εκτός έδρας 1-0 στο πρώτο ματς).

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)

Κίτρινες: 71’ Ζεμζεμί - 41’ Κάτρης, 64’ Ραστόντερ

Αποβολές: -

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάντερ Αλεξαντρόβ, 4-4-1-1): Μαρίνοβ, Μεντίνα (106’ Γκρίμπιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (101’ Κρεμπς), Ζεμζεμί, Ρούσεφ (83’ Σομπρέρο), Μάγιερ (83’ Βιτάνοβ), Α. Ίλιεβ (65’ Ντιαλό).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 3-4-3): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Ζαρουρί (79’ Τουμπά), Τσιριβέγια (88’ Τσέριν), Καμαρά, Κυριακόπουλος (105’ λ.τρ. Κοντούρης), Λιβάι Γκαρσία (66’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (89’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (66’ Ντέσερς).