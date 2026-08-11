Αφγανιστάν: 2,4 εκατ. κορίτσια εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την UNESCO

Περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στο Αφγανιστάν δεν έχουν πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την επιστροφή των Ταλιμπάν, με αύξηση 200.000 σε σχέση με το 2025

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αφγανιστάν: 2,4 εκατ. κορίτσια εκτός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την UNESCO
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η UNESCO προειδοποιεί ότι έως το 2030 σχεδόν 4 εκατομμύρια κορίτσια μπορεί να αποκλειστούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αν συνεχιστούν οι περιορισμοί.
  • Το Αφγανιστάν είναι η μοναδική χώρα όπου απαγορεύεται η δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση σε γυναίκες και κορίτσια, προκαλώντας σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
  • Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας αντιμετωπίζει γενική κρίση με μεγάλα ποσοστά παιδιών που δεν φοιτούν στο σχολείο και σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές.
  • Η UNESCO ζητά την άμεση άρση των περιορισμών στην εκπαίδευση των κοριτσιών και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει στις διακρίσεις κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν.
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Περίπου 2,4 εκατομμύρια κορίτσια στο Αφγανιστάν έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, πριν από πέντε χρόνια, σύμφωνα με νέα έκθεση της UNESCO.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περίπου 200.000 σε σχέση με το 2025, όταν οι Αφγανές μαθήτριες που δεν είχαν πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζονταν σε 2,2 εκατομμύρια.

Η UNESCO προειδοποιεί ότι, εάν οι περιορισμοί συνεχιστούν, έως το 2030 σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια κορίτσια ενδέχεται να έχουν στερηθεί τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο διεθνής οργανισμός κάνει λόγο για μια κατάσταση που ακυρώνει σημαντικά βήματα προόδου δύο δεκαετιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, ενώ το 2001 ελάχιστα κορίτσια είχαν πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέχρι το 2021 ο αριθμός τους είχε φτάσει σχεδόν το ένα εκατομμύριο.

Έκκληση για άρση των περιορισμών

Η UNESCO επαναλαμβάνει την έκκλησή της για άμεση και χωρίς όρους αποκατάσταση του δικαιώματος των κοριτσιών και των γυναικών στην εκπαίδευση.

Όπως ανέφερε η Χόντα Τζαμπεριάν, συντονίστρια του προγράμματος εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν επίσης δικαίωμα στην εργασία και στην ελεύθερη μετακίνησή τους, χωρίς υποχρεωτική συνοδεία ή άλλους περιορισμούς.

Η UNESCO καλεί παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να μην αδιαφορήσει για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και καταδικάζει τις συνεχιζόμενες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.

Σε κρίση συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα

Η απαγόρευση της εκπαίδευσης των κοριτσιών αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής κρίσης στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με την UNESCO, πάνω από τα μισά παιδιά ηλικίας δημοτικού δεν παρακολουθούν σχολείο, ενώ περισσότερο από το 90% των παιδιών ηλικίας 10 ετών αδυνατούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο.

Την κατάσταση επιβαρύνουν οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές των σχολείων, όπως πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανση. Παράλληλα, οι επανειλημμένες φυσικές καταστροφές, μεταξύ των οποίων σεισμοί και πλημμύρες, έχουν προκαλέσει επιπλέον προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενες δημογραφικές πιέσεις, καθώς περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Αφγανοί έχουν επιστρέψει στη χώρα από το 2023, είτε οικειοθελώς είτε υπό πίεση.

Η μοναδική χώρα στον κόσμο με τέτοιους περιορισμούς

Το Αφγανιστάν παραμένει, σύμφωνα με την UNESCO, η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου η δευτεροβάθμια και η ανώτατη εκπαίδευση απαγορεύονται στις γυναίκες και τα κορίτσια.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στον εκπαιδευτικό τομέα. Η UNESCO εκτιμά ότι, εφόσον οι περιορισμοί παραμείνουν σε ισχύ, το Αφγανιστάν θα μπορούσε να υποστεί σωρευτική απώλεια εισοδήματος ύψους 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2066, σε μια χώρα που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

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