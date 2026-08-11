LIVE ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2: Το τριφύλλι προκρίθηκε στην παράταση

Τίποτα δεν άλλαξε στο σκορ μέχρι το τέλος και ο Παναθηναϊκός παίρνει μια δύσκολη, όσο και υπερπολύτιμη, πρόκριση στα πλει οφ του Κόνφερενς Λιγκ, με συνολικό σκορ 3-2 έναντι της ΤΣΣΚΑ 1948.

Ημίχρονο της παράτασης με τον Παναθηναϊκό να κρατά το σκορ πρόκρισης (1-2).

Ο Ντέσερς που μπήκε αλλαγή στο ματς σκοράρει στο 4ο λεπτό της παράτασης με σουτ από τη μικρή περιοχή έπειτα από ασταθή απόκρουση και δίνει προβάδισμα πρόκρισης στο τριφύλλι (1-2).

Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές στο σκορ και το ματς οδηγείται στην παράταση.

Η βουλγαρική ομάδα ισοφάρισε στο 87' με σουτ του Dvali μέσα από την περιοχή. Το σκορ είναι 1-1 κι αν παραμείνει πάμε σε παράταση.

Ο Λιβάι Γκαρσία με κλέψιμο και ατομική προσπάθεια ανοίγει το σκορ στο 60' και επιβεβαιώνει την κυριαρχία του τριφυλλιού στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 0-1 και αν παραμείνει ο Παναθηναϊκός περνάει στα πλέι οφ.

Παραμένει το 0-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να σκοράρει και να πάρει το προβάδισμα. Η ελληνική ομάδα είναι καλύτερη, έχοντας πολλές τελικές προσπάθειες, ενώ απειλήθηκε ουσιαστικά μόνο μια φορά στην αρχή του ματς, με τον Πένια να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καλά στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και έτσι ο Τζέικομπ Νίστρουπ αλλάζει σημαντικά την ομάδα του για τη ρεβάνς. Ο Δανός τεχνικός αλλάζει διάταξη και πρόσωπα στο βασικό του σχήμα.

Με τους παίκτες που θα αρχίσει το ματς, μπορεί να αγωνιστεί με 4-4-2 αλλά και με 3-4-3. Οπότε δεδομένα αφήνει στην άκρη το 4-2-3-1.

Κάτω απ’ τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Στην άμυνα ο Κάτρης παίρνει φανέλα βασικού, μαζί με Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια-Καμαρά θα είναι στον άξονα των χαφ.

Από εκεί και πέρα, ο Ζαρουρί θα είναι κι αυτός στο αρχικό σχήμα, μαζί με τον Αντίνο. Βασικός στην πρώτη του συμμετοχή και ο Λιβάι Γκαρσία, με τον Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τους «πράσινους» θα είναι και οι Τετέι, Ντέσερες.