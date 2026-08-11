LIVE ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2: Το τριφύλλι προκρίθηκε στην παράταση

Η μάχη του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League

Σωτήρης Σκουλούδης

LIVE ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2: Το τριφύλλι προκρίθηκε στην παράταση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τίποτα δεν άλλαξε στο σκορ μέχρι το τέλος και ο Παναθηναϊκός παίρνει μια δύσκολη, όσο και υπερπολύτιμη, πρόκριση στα πλει οφ του Κόνφερενς Λιγκ, με συνολικό σκορ 3-2 έναντι της ΤΣΣΚΑ 1948.

Ημίχρονο της παράτασης με τον Παναθηναϊκό να κρατά το σκορ πρόκρισης (1-2).

Ο Ντέσερς που μπήκε αλλαγή στο ματς σκοράρει στο 4ο λεπτό της παράτασης με σουτ από τη μικρή περιοχή έπειτα από ασταθή απόκρουση και δίνει προβάδισμα πρόκρισης στο τριφύλλι (1-2).

Το 90λεπτο ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές στο σκορ και το ματς οδηγείται στην παράταση.

Η βουλγαρική ομάδα ισοφάρισε στο 87' με σουτ του Dvali μέσα από την περιοχή. Το σκορ είναι 1-1 κι αν παραμείνει πάμε σε παράταση.

Ο Λιβάι Γκαρσία με κλέψιμο και ατομική προσπάθεια ανοίγει το σκορ στο 60' και επιβεβαιώνει την κυριαρχία του τριφυλλιού στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 0-1 και αν παραμείνει ο Παναθηναϊκός περνάει στα πλέι οφ.

Παραμένει το 0-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να σκοράρει και να πάρει το προβάδισμα. Η ελληνική ομάδα είναι καλύτερη, έχοντας πολλές τελικές προσπάθειες, ενώ απειλήθηκε ουσιαστικά μόνο μια φορά στην αρχή του ματς, με τον Πένια να πραγματοποιεί εξαιρετική επέμβαση.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καλά στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και έτσι ο Τζέικομπ Νίστρουπ αλλάζει σημαντικά την ομάδα του για τη ρεβάνς. Ο Δανός τεχνικός αλλάζει διάταξη και πρόσωπα στο βασικό του σχήμα.

Με τους παίκτες που θα αρχίσει το ματς, μπορεί να αγωνιστεί με 4-4-2 αλλά και με 3-4-3. Οπότε δεδομένα αφήνει στην άκρη το 4-2-3-1.

Κάτω απ’ τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Στην άμυνα ο Κάτρης παίρνει φανέλα βασικού, μαζί με Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια-Καμαρά θα είναι στον άξονα των χαφ.

Από εκεί και πέρα, ο Ζαρουρί θα είναι κι αυτός στο αρχικό σχήμα, μαζί με τον Αντίνο. Βασικός στην πρώτη του συμμετοχή και ο Λιβάι Γκαρσία, με τον Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τους «πράσινους» θα είναι και οι Τετέι, Ντέσερες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Πλοίο με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης  

01:38NEWSBOMB

ΗΠΑ: Πυρά κατά πλοίου που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό ιρανικού λιμανιού

01:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

00:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Απώλειες στους βασικούς δείκτες – Στο επίκεντρο Ιράν και πληθωρισμός

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

00:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και αναφώνησε την εθνική μας «βρισιά»

00:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής - Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Προαίσθημα ή σύμπτωση; Γύπας χτυπάει την καμπάνα πριν τον φονικό σεισμό στην Κολομβία

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πάνω από 95.000 στρέμματα κάηκαν μέσα σε μία δεκαετία

23:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγχαρητήρια Δένδια σε Τεντόγλου: «Ένας από τους κορυφαίους άλτες όλων των εποχών»

23:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απόλυτη ''τρέλα'' στον τελικό των 100μ με εμπόδια - Ο τελικός που κρίθηκε στο χιλιοστό

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ηφαιστειακή τέφρα από την Αίτνα «μπλοκάρει» πτήσεις προς τη Μάλτα

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας σημαντικός πυρηνικός σταθμός της Ευρώπης λόγω εισβολής εκατομμυρίων μεδουσών

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Αιθιοπία: Ο άνδρας με τη μεγαλύτερη κοιλιά κερδίζει τον σεβασμό της φυλής - Ο διαγωνισμός των Bodi

23:30LIFESTYLE

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμοί: Γιατί καταρρέουν τα κτήρια σε μεγάλους σεισμούς

23:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην πρώτη θέση ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8.44

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

00:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου, ξέχασε το... μετάλλιο και αναφώνησε την εθνική μας «βρισιά»

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Απόστολος Σίσκος: Viral το τρομερό ξέσπασμα της μητέρας του μετά τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η 46χρονη - Τι αναφέρει το σκεπτικό της προφυλάκισης

23:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διπλή ελληνική πρόκριση στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη μετά από 40 χρόνια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γιατρός γονιμότητας

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

01:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

22:31LIFESTYLE

Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ - Η πρώτη φωτογραφία με τις βέρες

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη με δήθεν τροχονομικές παραβάσεις - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/08/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.000.000 ευρώ

18:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναλλαγές μέσω IRIS: Τι ισχύει για το «χαρτζιλίκι» και πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τήνος: Χυδαία επίθεση από άνδρα Ρομά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου - Πώς αντέδρασε η ίδια

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο πρωθυπουργός στα Χανιά

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ