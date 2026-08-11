Υπό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου - Ήχησε το 112
Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν συνδράμει 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Νωρίτερα, ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.
Λίγο μετά τις 22:00 η πυρκαγιά στο Πάου χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε υπό έλεγχο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμοί: Γιατί καταρρέουν τα κτήρια σε μεγάλους σεισμούς
23:19 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ