Υπό έλεγχο η φωτιά στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν συνδράμει 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο μετά τις 22:00 η πυρκαγιά στο Πάου χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών τέθηκε υπό έλεγχο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

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