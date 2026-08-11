Φιλιππίνες: Τόνοι σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα εξαιτίας των μουσώνων

Snapshot Οι Φιλιππίνες πλήττονται από ισχυρούς μουσώνες από την 1η Αυγούστου, με περισσότερα από 1.400 χιλιοστά βροχής να έχουν πέσει, προκαλώντας το θάνατο 16 ανθρώπων.

Στη Μανίλα, τόννοι σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν στον κόλπο του ποταμού, καλύπτοντας την επιφάνεια του νερού και δημιουργώντας σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Οι αρχές εργάζονται με εργαζόμενους και μηχανήματα για την απομάκρυνση των σκουπιδιών, που υπολογίζεται να γεμίσουν πάνω από 100 φορτηγά.

Τα σκουπίδια στις υδάτινες οδούς θεωρούνται σημαντική αιτία πλημμυρών, ενώ υπάρχουν χρόνια προβλήματα με ελαττωματικές παρεμβάσεις μετριασμού των πλημμυρών και σκάνδαλα σε έργα ελέγχου.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται κατά μέσο όρο από 20 καταιγίδες και τυφώνες ετησίως, με την κλιματική αλλαγή να επιδεινώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Οι Φιλιππίνες αντιμετωπίζουν ισχυρούς μουσώνες από την 1η Αυγούστου, με περισσότερα από 1.400 χιλιοστά νερού να ξεπερνούν το ύψος της βροχής που δέχονται ολόκληρο τον μήνα.

Από τη νεροποντή έχουν προκληθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και ατυχήματα που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 16 ανθρώπων μέχρι στιγμής.

Στη πρωτεύουσαν Μανίλα δημιουργήθηκε και ένα νέο πρόβλημα που δεν περίμεναν οι Αρχές, όταν οι κάτοικοι του Μπακλαράν ήρθαν αντιμέτωποι με τόνους σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν στον κόλπο του ποταμού που διασχίζει την πρωτεύουσα.

Πεταμένα πλαστικά, ελαστικά, ρούχα και φελιζόλ κάλυπταν την επιφάνεια του νερού, ενώ η μυρωδιά έφτανε ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Το απόγευμα της Δευτέρας, εργαζόμενοι στον χώρο της καθαριότητας εργάστηκαν χειροκίνητα για να απομακρύνουν την τεράστια ποσότητα συσσωρευμένων σκουπιδιών. Στη συνέχεια όμως επιστρατεύτηκαν και μεγάλα μηχανήματα έργου προκειμένου να απομακρυνθεί όλος αυτός ο όγκος, ο οποίος εκτιμάται ότι θα γεμίσει περισσότερα από 100 φορτηγά.

Οι αρχές δήλωσαν ότι τα σκουπίδια που υπάρχουν στις υδάτινες οδούς αποτελούν σημαντική αιτία πλημμυρών.

Ενώ οι έντονες βροχοπτώσεις συνέχισαν να πέφτουν το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Δημοσίων Έργων Βινς Ντίζον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα νερά των πλημμυρών υποχωρούσαν.

«Οι παρεμβάσεις μας συνεχίζονται, αλλά πρέπει πραγματικά να διορθώσουμε τις ελαττωματικές παρεμβάσεις μετριασμού των πλημμυρών που έχουν διαρκέσει χρόνια και δεκαετίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε σκάνδαλα σχετικά με ψεύτικα έργα ελέγχου των πλημμυρών που έχουν κοστίσει στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Φιλιππίνες είναι η πρώτη χώρα που αντιμετωπίζει τη ζώνη κυκλώνων του Ειρηνικού και το αρχιπέλαγος πλήττεται κατά μέσο όρο από 20 καταιγίδες και τυφώνες κάθε χρόνο, θέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο από καταστροφές. Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιο συχνά, παρατεταμένα και έντονα.

AP

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