Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ

Snapshot Σεισμός 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο στις Φιλιππίνες.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μανίλα και σε κτίρια της πόλης.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της κοινότητας Μαμπουράο.

Εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση απομακρύνθηκαν προληπτικά από το κτίριο λόγω της δόνησης.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας δεν αναμένει ζημιές ή θύματα, αλλά δεν αποκλείει μετασεισμούς. Snapshot powered by AI

Σεισμός 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο, στις δυτικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS).

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Κααταγράφτηκε στις 10:38 (τοπική ώρα· 05:38 ώρα Ελλάδας), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του PHIVOLCS.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Reuters, έγινε αισθητός σε κτίρια στην πρωτεύουσα και εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά.

Το Ινστιτούτο σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.