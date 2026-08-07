UEFA Ranking: Μηδέν στα τρία εντός έδρας και η Πολωνία ξεφεύγει…

Η Ελλάδα πρόσθεσε μόλις 200 βαθμούς στη συγκομιδή της, με τις προσπάθειες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, την ώρα που η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα στη μάχη της χώρας μας για την 11η θέση.

Αντίθετα, η Πολωνία είχε ιδανικό κλείσιμο εβδομάδας, καθώς Γιαγκελόνια και Λεχ Πόζναν πανηγύρισαν νίκες, προσθέτοντας συνολικά 400 βαθμούς στη συγκομιδή της. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά ανάμεσα στην 11η Πολωνία και τη 12η Ελλάδα αυξήθηκε από τους 1.713 στους 2.113 βαθμούς.

Από 200 βαθμούς πρόσθεσαν επίσης η Τουρκία, μετά τη νίκη της Μπεσίκτας, η Νορβηγία χάρη στην επιτυχία της Τρόμσο, αλλά και η Τσεχία μέσω της Γιάμπλονετς. Η τελευταία βρίσκεται πλέον 2.713 βαθμούς πάνω από την Ελλάδα.

Τέλος, η Δανία πρόσθεσε 250 βαθμούς στη συγκομιδή της, μετά το εμφατικό 3-0 της Κοπεγχάγης στην έδρα της Ντέμπρετσεν.

Η βαθμολογία από την 9η ως τη 14η θέση:

9) Τουρκία 47.575 – 2.400 βαθμοί 4/5 (Γαλατάσαραϊ, Φενέρμπαχτσε, Τράμπζονσπορ, Μπεσίκτας)

10) Τσεχία 44.025 – 2.200 βαθμοί 5/5 (Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας, Βικτόρια Πλζεν, Χράντετς Κράλοβς, Γιάμπλονετς)

11) Πολωνία 43.425 – 1.300 βαθμοί 5/5 (Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοβ, Κατόβιτσε)

12) Ελλάδα 41.312 – 900 βαθμοί 5/5 (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός)

13) Δανία 35.681 – 1.375 βαθμοί 4/4 (Άαρχους, Μίντιλαντ, Νόρτζελαντ, Κοπεγχάγη)

14) Νορβηγία 34.112 – 500 βαθμοί 5/5 (Βίκινγκ, Μπόντο Γκλιμτ, Λίλεστρομ, Τρόμσο, Μπραν)