Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε θα δοθεί στους επιβάτες η επέκταση προς Καλαμαριά

Snapshot Ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά νυχτερινά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο την πλήρη λειτουργία σύντομα.

Η εμπορική λειτουργία της επέκτασης αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του μήνα, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι δοκιμές.

Η επέκταση περιλαμβάνει πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα. Snapshot powered by AI

Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αρχικά τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ θα επεκταθούν το προσεχές διάστημα σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Μετρό.

Στόχος είναι η επέκταση να δοθεί εμπορική λειτουργία μέχρι το τέλος του μήνα.

Στους πέντε σταθμούς της επέκτασης του μετρό -Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, και Μίκρα- πραγματοποίησε αυτοψία, χθες και σήμερα το πρωί, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, ενόψει της παράδοσης του έργου.

Ο κ. Ταχιάος συμμετείχε σε διαδοχικές συσκέψεις με υπηρεσιακά στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., εκπροσώπους των εταιρειών που συμπράττουν στην κατασκευή του έργου μέσω των διαφορετικών συμβάσεων, καθώς και της εταιρείας λειτουργίας THEMA, κατά τις οποίες εξετάστηκε η πρόοδος των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων και την προετοιμασία της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής.

«Ξεκινούν, σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, τα δοκιμαστικά δρομολόγια, αυτό που ονομάζουμε “trial run”, της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο λόγος για τον οποίο τα δρομολόγια αυτά περιορίζονται αρχικά στη διάρκεια της νύχτας είναι ότι δεν θα θέλαμε τυχόν επιδράσεις από την ένταξη των νέων συρμών στο δίκτυο να διαταράξουν τη λειτουργία της βασικής γραμμής», δήλωσε ο υφυπουργός μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων, προσθέτοντας ότι με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα των δοκιμών, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η επέκταση του «trial run» και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε όλη δηλαδή τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.

«Οι πρώτες ενδείξεις από τις δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πολύ σύντομα τα δοκιμαστικά δρομολόγια θα επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μετρό και, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία», επισήμανε ο κ. Ταχιάος.

«Η έναρξη του trial run σηματοδοτεί την αρχή του τέλους ενός σύνθετου έργου, καθώς η παράδοση σε εμπορική λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά δεν αποτελεί μία απλή γραμμική προέκταση της υφιστάμενης γραμμής, αλλά την προσθήκη ενός νέου κλάδου. Στο υφιστάμενο δίκτυο, θα ενταχθούν συνολικά 33 συρμοί, από τους 18 που εξυπηρετούν μέχρι σήμερα, οι οποίοι μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου» θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία δρομολογίων 2:1, ενώ στην επιστροφή προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία. Κατά τη διάρκεια του trial run επαληθεύεται η ασφαλής λειτουργία του συνόλου του δικτύου, η συνεργασία όλων των υποσυστημάτων υπό το ίδιο Κέντρο Ελέγχου και η διαλειτουργικότητα εξοπλισμού που προέρχεται από τις έξι διαφορετικές συμβάσεις κατασκευής», διευκρίνισε ο υφυπουργός.