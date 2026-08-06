Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν - «Νομίζω θα τελειώσει πολύ σύντομα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα.

«Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμα», είπε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στο Ιράν.

Όσον αφορά στη συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, είπε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται και μια συμφωνία θα μπορούσε να έρθει στο εγγύς μέλλον.

Ο Τραμπ είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει να επιβάλλει τον αποκλεισμό γύρω από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο στρατιωτικός έλεγχος της πλωτής οδού βοήθησε στη σταθεροποίηση της κατάστασης. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι οι ναυτιλιακοί κίνδυνοι παραμένουν επειδή το Ιράν θα μπορούσε ακόμα να αναπτύξει ναυτικές νάρκες ή να πραγματοποιήσει επιθέσεις που θα αποθάρρυναν την εμπορική κυκλοφορία.

«Μπορούν πάντα να πυροβολήσουν κάτι», είπε ο Τραμπ. «Πάντα έχουν κάτι ή ρίχνουν μια νάρκη. Και αν έχετε ένα ορυχείο εκεί έξω, μπερδεύετε τα πράγματα γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάρουν τις βάρκες τους δισεκατομμυρίων δολαρίων και να χτυπηθούν κατά λάθος από νάρκη».

Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο Τραμπ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά», είπε. «Συμμετέχω στη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι τα πάμε καλά. Θα μπορούσε να είναι. Θα μπορούσε να είναι σύντομα».