Καιρός: Ενισχύονται οι άνεμοι το δεύτερο 10ήμερο του Αυγούστου- Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Snapshot Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από τις 9 Αυγούστου και μετά στο Στενό Καφηρέα, με μέσους ανέμους έως 7 μποφόρ και ριπές που θα φτάνουν τους 45–50 κόμβους.

Στο Στενό Άνδρου–Τήνου οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 μποφόρ, με σταθερή και επίμονη παρουσία ισχυρών ανέμων κυρίως από 9 έως 15 Αυγούστου.

Στο Ικάριο Πέλαγος οι άνεμοι κυμαίνονται μεταξύ 5 και 6 μποφόρ, με πιθανότητα 7 μποφόρ χαμηλή αλλά υπαρκτή, και ριπές έως 36 κόμβους.

Στο Κεντρικό Ιόνιο οι συνθήκες είναι πιο ήπιες, με ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και ριπές κάτω των 21 κόμβων, χωρίς σημαντική πιθανότητα ανέμων πάνω από 5 μποφόρ.

Οι θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο απαιτούν προσοχή κυρίως από τις 9 Αυγούστου και μετά λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Snapshot powered by AI

Αντίθεση παρουσιάζει η ένταση των ανέμων τις επόμενες ημέρες ανάμεσα στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με το διάγραμμα του Θοδωρή Κολυδά, οι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι και κατά διαστήματα πολύ ισχυροί στο Αιγαίο, ενώ στο Κεντρικό Ιόνιο επικρατούν αισθητά ηπιότερες συνθήκες.

Στο Στενό Καφηρέα παρατηρείται αρχικά μια πρόσκαιρη εξασθένηση στις 7 και 8 Αυγούστου, με τον μέσο άνεμο να υποχωρεί περίπου στα 4 έως 5 μποφόρ. Από τις 9 Αυγούστου όμως ακολουθεί σταδιακή και σταθερή ενίσχυση. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 6 μποφόρ και προς τις 13–14 Αυγούστου πλησιάζει τα όρια των 7 μποφόρ, με μέγιστη τιμή περίπου 27,2 κόμβους.

Οι ριπές είναι σαφώς ισχυρότερες και από τις 10 Αυγούστου και μετά κινούνται συχνά κοντά στους 45–50 κόμβους. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου η πιθανότητα υπέρβασης των 5 μποφόρ είναι πολύ υψηλή, ενώ η πιθανότητα για τουλάχιστον 6 μποφόρ αυξάνεται αισθητά. Υπάρχει και μικρότερο, αλλά υπαρκτό, σήμα για 7 μποφόρ. Συνεπώς, το Στενό Καφηρέα θα παραμείνει μια από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες περιοχές.

Στενό Άνδρου–Τήνου

Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη στο Στενό Άνδρου–Τήνου. Μετά από μια μικρή υποχώρηση στις 7 Αυγούστου, ο άνεμος ενισχύεται ξανά και από τις 9 Αυγούστου διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Η διάμεσος του μέσου ανέμου φθάνει τα 27–28 κόμβους, δηλαδή περίπου 7 μποφόρ, ενώ προς το τέλος της περιόδου η πιθανότητα υπέρβασης των 6 μποφόρ βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η πιθανότητα για 7 μποφόρ αυξάνεται επίσης αισθητά, ιδιαίτερα από τις 13 έως τις 15 Αυγούστου. Οι ριπές κινούνται γύρω στους 38–42 κόμβους. Το στενό αυτό εμφανίζει το πιο σταθερό και επίμονο σήμα ισχυρών ανέμων από όλες τις περιοχές που εξετάζονται. Για θαλάσσιες μετακινήσεις, οι δυσκολότερες ημέρες φαίνεται να είναι κυρίως από τις 9 Αυγούστου και μετά, με μεγαλύτερη επιβάρυνση προς το τέλος του δεκαημέρου.

Ικάριο πέλαγος

Στο Ικάριο οι άνεμοι είναι επίσης ενισχυμένοι, αλλά παρουσιάζουν κάπως μεγαλύτερες διακυμάνσεις. Στις 6 Αυγούστου οι άνεμοι βρίσκονται στα 4–5 μποφόρ, ενισχύονται γρήγορα και από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου φθάνουν περίπου στα 6 μποφόρ. Ακολουθεί μικρή εξασθένηση γύρω στις 11–13 Αυγούστου, χωρίς όμως να υποχωρούν σε χαμηλά επίπεδα. Προς τις 14 και 15 Αυγούστου επανέρχεται τάση ενίσχυσης. Η πιθανότητα υπέρβασης των 5 μποφόρ είναι πολύ υψηλή σχεδόν σε όλη την περίοδο, ενώ για 6 μποφόρ παραμένει σημαντική, ιδιαίτερα στις 8–10 και ξανά στις 14–15 Αυγούστου. Η πιθανότητα για 7 μποφόρ είναι γενικά χαμηλή, αλλά δεν είναι μηδενική. Οι ριπές φθάνουν κατά διαστήματα τους 35–36 κόμβους.

Κεντρικό Ιόνιο

Στο Κεντρικό Ιόνιο η κατάσταση είναι σαφώς ηπιότερη. Οι μέσοι άνεμοι κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 9 και 14 κόμβων, δηλαδή περίπου 3 έως 4 μποφόρ. Οι ισχυρότερες τιμές εμφανίζονται γύρω στις 9 και 10 Αυγούστου, χωρίς όμως να διαμορφώνεται αξιόλογο επεισόδιο ισχυρών ανέμων. Οι ριπές γενικά παραμένουν κάτω από τους 20–21 κόμβους. Η πιθανότητα υπέρβασης των 5 μποφόρ είναι πολύ χαμηλή και εμφανίζεται μόνο περιορισμένα σε ορισμένες ημέρες, κυρίως στο GEFS. Για 6 μποφόρ και πάνω οι πιθανότητες είναι πρακτικά μηδενικές. Άρα στο Κεντρικό Ιόνιο αναμένονται σαφώς πιο ομαλές συνθήκες σε σύγκριση με το Αιγαίο.

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