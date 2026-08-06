Σύγκρουση δύο τραμ στη Γερμανία: Περισσότεροι από 20 τραυματίες - Σε κίνδυνο οι τρεις

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Γκελζενκίρχεν στη Γερμανία, όπου δύο τραμ συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 20 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα εκπαιδευτικό τραμ είχε ακινητοποιηθεί σε ανοιχτό τμήμα της γραμμής, όταν ένα δεύτερο τραμ, γεμάτο επιβάτες, προσέκρουσε πάνω του.

«Το ατύχημα με έχει επηρεάσει βαθιά», δήλωσε η Άντρεα Χέντσε, δήμαρχος του Γκελζενκίρχεν, η οποία έφτασε στον τόπο του ατυχήματος το απόγευμα. Ήταν με τους ερευνητές σε ένα από τα τρένα: «Ήταν ένα απόλυτο σοκ να δω την έκταση της ζημιάς στο εσωτερικό του τρένου».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι περίπου 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση. Από αυτούς, 7 φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ για 3 ακόμη, η κατάστασή τους θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τη ζωή τους. Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου και αρκετοί από αυτούς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο εκπαιδευτικός συρμός σταμάτησε ξαφνικά στη μέση της διαδρομής παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Για τη διερεύνηση του ατυχήματος έχει αναλάβει ειδική ομάδα της αστυνομίας, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Πηγή: WDR

Μετά το δυστύχημα, η λεωφόρος Κουρτ – Σουμάχερ, ένας από τους βασικότερους οδικούς άξονες της Γκελζενκίρχεν, αποκλείστηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με ανάλογες επιπτώσεις στην απογευματινή κίνηση στους δρόμους. Αργότερα δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Πηγή: WDR

Στο σημείο επιχείρησαν δεκάδες διασώστες και ασθενοφόρα και κινητοποιήθηκαν ειδικοί ψυχολόγοι – σύμβουλοι υποστήριξης για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες, και σε όλους όσοι ενεπλάκησαν στο σοβαρό περιστατικό.

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