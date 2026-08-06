Λιθουανία: Ο Πούτιν εξετάζει το ενδεχόμενο χτυπήματος «ψευδούς σημαίας» στη Βαλτική

Snapshot Η Λιθουανία εκφράζει ανησυχία για πιθανή ρωσική επίθεση «ψευδούς σημαίας» στη Βαλτική, που θα αποδώσει ευθύνες σε άλλους μέσω παραπλάνησης.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας δήλωσε ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ουκρανικά drones για προκλήσεις στην περιοχή.

Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες και οι στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και έχουν ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη άμεση απειλή για τη Λιθουανία, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυβέρνησης.

Η Γερμανία διεξάγει αντιτρομοκρατική έρευνα για drone με εκρηκτικά που βρέθηκε κοντά σε αεροδρόμιο στη Λειψία, χωρίς επίσημη κατηγορία κατά της Ρωσίας. Snapshot powered by AI

Οι χώρες της Βαλτικής βρίσκονται σε επαγρύπνηση με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς δεν αποκλείουν να είναι ο επόμενος στόχος μίας ρωσικής επίθεσης.

Η Λιθουανία μάλιστα δεν αποκλείει να στηθεί μία επίθεση «ψευδούς σημαίας» από τη Μόσχα, σύροντας τις χώρες σε εμπλοκή. Ο επιθέσεις τέτοιου τύπου αφορούν σε παραπλάνηση ώστε η ευθύνη να αποδοθεί εσφαλμένα σε κάποιον άλλο.

Ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας Ρομπέρτας Κάουνας, σε δηλώσεις του την Πέμπτη, ισχυρίστηκε ότι η χώρα του πιστεύει ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει drones ουκρανικής κατασκευής για να οργανώσει προκλήσεις κατά της περιοχής.

«Οι λιθουανικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, συλλέγουμε πληροφορίες και παρακολουθούμε την κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Βίλνιους, προσθέτοντας ότι οι κρίσιμες υποδομές έχουν ενισχυθεί για την προστασία από πιθανή επίθεση.

Ανέφερε ότι ο λιθουανικός στρατός και όλοι οι φορείς ασφαλείας παρακολουθούν την κατάσταση, αλλά διαβεβαίωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη «άμεση απειλή».

Η ανακοίνωση αυτή έγινε την ώρα που η Γερμανία ξεκίνησε αντιτρομοκρατική έρευνα σχετικά με την ανακάλυψη ενός drone γεμάτου εκρηκτικά, το οποίο βρέθηκε κοντά σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Λειψίας αυτή την εβδομάδα. Aν και επισήμως δεν κατηγορήθηκε η Ρωσία, σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» το drone βρέθηκε κοντά σε ένα ουκρανικό μεταφορικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοφ.