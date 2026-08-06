«Δέκα πληγές του Φαραώ»: Βίντεο με εκατομμύρια ακρίδες που κατακλύζουν τον ουρανό της Ρωσίας

Snapshot Ένα τεράστιο σμήνος ακρίδων κάλυψε τον ουρανό στο Νταγκεστάν της Ρωσίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.

Το υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων του Νταγκεστάν έχει ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης των ακρίδων.

Οι ακρίδες αποτελούν σημαντική απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια στην περιοχή του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας, καθώς μπορούν να διανύσουν έως 150 χιλιόμετρα την ημέρα.

Το φαινόμενο προκάλεσε αναφορές σε χρήστες του διαδικτύου που το συνέδεσαν με τις «Δέκα Πληγές του Φαραώ» από τη Βίβλο. Snapshot powered by AI

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Ρωσία με ένα τεράστιο σμήνος από ακρίδες να καλύπτουν τον ουρανό.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν οδηγό ο οποίος «εγκλωβίστηκε» ανάμεσα στο σμήνος, δείχνει εκατομμύρια έντομα να πετούν πάνω από τον ουρανό και να «σκοτεινιάζουν» την περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Νταγκεστάν, νότια της Ρωσίας, την περασμένη Κυριακή και δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες των αγροτών.

«Πού πηγαίνουν; Τι είναι αυτό; Ευτυχώς, δεν κατευθύνονται προς την πόλη. Θα μας φάνε ζωντανούς!», ακούγεται να λέει κάτοικος που κατέγραψε το φαινόμενο σε βίντεο.

Παρότι οι ακρίδες δεν αποτελούν άμεση απειλή για τον άνθρωπο, μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες. Το υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων του Νταγκεστάν ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες επιχειρήσεις καταπολέμησης.

«Μόλις τα έντομα μετακινηθούν σε περιοχές όπου επιτρέπεται η επέμβαση, κινητοποιείται άμεσα όλος ο διαθέσιμος εξοπλισμός», ανέφερε το υπουργείο.

Οι ακρίδες αποτελούν σοβαρή απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια στον Καύκασο και την Κεντρική Ασία, καθώς μπορούν να διανύσουν έως και 150 χιλιόμετρα την ημέρα και να καταστρέψουν χιλιάδες στρέμματα βλάστησης.

«Δέκα πληγές του Φαραώ»

Στη θέα των εικόνων αυτών ορισμένοι από τους χρήστες του Χ θυμήθηκαν ότι οι ακρίδες ήταν μια από τις περιγραφόμενες Δέκα Πληγές του Φαραώ στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.

«Μοιάζει με μία από τις Δέκα Πληγές», έγραψε ένας χρήστης ου Χ. «Έγιναν όλα… βιβλικά», σχολίασε ένας άλλος ενώ κάποιος θυμήθηκε τα λόγια του Μωυσή προς τον Φαραώ πριν από τις πληγές «άφησε τον λαό μου να φύγει».

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