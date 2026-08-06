Σκιάθος: 39χρονη Βρετανίδα μέθυσε με την κόρη της και έκανε ζημιές σε ξενοδοχείο και Κέντρο Υγείας

Snapshot Μια 39χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Σκιάθο κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μαζί με την 15χρονη κόρη της κατά τη διάρκεια εκδρομής με σκάφος.

Μετά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο, η γυναίκα προκάλεσε φθορές στους χώρους του καταλύματος και σπάσιμο αντικειμένων.

Η αστυνομία κλήθηκε και συνόδευσε τη γυναίκα και την κόρη της στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου η 39χρονη συνέχισε να προκαλεί ζημιές και αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Σκιάθο, με πρωταγωνίστρια μια 39χρονη τουρίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ μαζί με την 15χρονη κόρη της κατά τη διάρκεια εκδρομής με σκάφος, προκάλεσε διαδοχικά επεισόδια σε ξενοδοχείο και στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Η γυναίκα συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (5/8) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και κόρη είχαν συμμετάσχει νωρίτερα σε ημερήσιο boat trip, όπου φέρεται να κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όταν επέστρεψαν τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, η 39χρονη φέρεται να άρχισε να σπάει αντικείμενα και να προκαλεί φθορές στους χώρους του καταλύματος.

Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κάλεσαν την Αστυνομία και οι αστυνομικοί συνόδευσαν τη γυναίκα μαζί με την ανήλικη κόρη της στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ούτε εκεί η κατάσταση εκτονώθηκε. Η 39χρονη, η οποία φέρεται να βρισκόταν ακόμη υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχισε να προκαλεί φθορές, κλωτσώντας και σπάζοντας αντικείμενα, ενώ αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τη συγκρατήσουν και να αποτρέψουν τις πράξεις της, όπως αναφέρει το gegonota.news.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψή της, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

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