ΗΠΑ: Τα μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών

Snapshot Η μητέρα και η γιαγιά συντόνιζαν μέσω μηνυμάτων το σχέδιο δολοφονίας των τεσσάρων παιδιών και της αυτοκτονίας τους στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στα παιδιά δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, και ένα από τα παιδιά αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

Οι δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι προχώρησαν στις δολοφονίες για να προστατεύσουν τα παιδιά από τον πατέρα τους, αλλά οι αρχές δεν επιβεβαίωσαν καμία κακοποίηση.

Τα παιδιά βρέθηκαν ναρκωμένα, και ένα από αυτά είχε αμυντικά τραύματα από μαχαιριές κατά την απόπειρα άμυνας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από δύο ανεπιτυχείς ελέγχους της αστυνομίας και την ειδοποίηση γειτόνων για έντονη δυσοσμία από το διαμέρισμα. Snapshot powered by AI

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας τεσσάρων παιδιών στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς οι Αρχές αποκάλυψαν το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αντάλλασσαν η μητέρα και η γιαγιά τους πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δύο γυναίκες που αυτοκτόνησαν μετά το έγκλημά τους, συντόνιζαν κάθε βήμα του σχεδίου τους μέσω γραπτών μηνυμάτων, ενώ σε μία από τις συνομιλίες αναφέρεται ότι τα φάρμακα που είχαν χορηγήσει στα παιδιά «δεν έπιαναν» και ότι ένα από αυτά είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Η μητέρα και η γιαγιά, που εντοπίστηκαν νεκρές μαζί με τα τέσσερα παιδιά σε διαμέρισμα στο Μηκάνικβιλ της Νέας Υόρκης, φέρονται να είχαν οργανώσει ένα σχέδιο δολοφονίας των παιδιών και στη συνέχεια αυτοκτονίας, με το επιχείρημα ότι ήθελαν να τα προστατεύσουν από φερόμενη κακοποίηση, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μηκάνικβιλ, Ουίλιαμ Ράμπιτ, δήλωσε ότι, έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα ερευνών και συλλογής στοιχείων, οι ανακριτές κατέληξαν σε ένα πιθανό κίνητρο για την 64χρονη Έιμι Στέντμαν και την 44χρονη κόρη της, Σάρα Μάιερς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός της υπόθεσης είχε ξεκινήσει ήδη από τις 5 Ιουνίου. Οι δύο γυναίκες, που διέμεναν στο ίδιο κτίριο αλλά σε διαφορετικά διαμερίσματα, αντάλλασσαν γραπτά μηνύματα στα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, συντόνιζαν τις κινήσεις τους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης χειρόγραφα σημειώματα των δύο γυναικών, στα οποία φέρονται να υποστήριζαν ότι προχώρησαν στις δολοφονίες για να προστατεύσουν τα παιδιά από τον πατέρα τους, ο οποίος κατοικεί στην Πολιτεία της Γιούτα.

Ωστόσο, ο αρχηγός της Αστυνομίας διευκρίνισε ότι οι ερευνητές δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν κανέναν από τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης, ενώ ο πατέρας των παιδιών αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

On June 23, 2026, 6 members of a family were found dead inside a Mechanicville, NY apartment during a welfare check. Grandmother Amy Steadman, her daughter Sarah Myers, and Myers' four children were found poisoned. pic.twitter.com/l0wv8ecWpC — Crime Weekly (@CrimeWeeklyPod) July 1, 2026

Η πρώτη συνάντηση μετά το διαζύγιο

Ο Μπρέιντι Χάρμον δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για να σχολιάσει τις εξελίξεις. Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στο τηλεοπτικό δίκτυο WTEN είχε δηλώσει ότι είχε χωρίσει με τη Σάρα Μάιερς τον Νοέμβριο του 2019 και επρόκειτο να συναντήσει τα παιδιά του για πρώτη φορά έπειτα από έξιμισι χρόνια, λίγο πριν από τη δολοφονία τους.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν των θανάτων, οι δύο γυναίκες πραγματοποίησαν αγορές από φαρμακεία, προμηθευόμενες υπνωτικά σκευάσματα και άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τα μηνύματα που ανακτήθηκαν από τις συσκευές τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι δολοφονίες και η αυτοκτονία πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου. Σε αυτά οι δύο γυναίκες συζητούσαν τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων στα παιδιά.

Σε ένα από τα μηνύματα αναφερόταν ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ότι ένα από τα παιδιά είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

«Οι επικοινωνίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή δεν αποτυπώνουν μόνο τον σχεδιασμό. Δείχνουν ότι η Στέντμαν και η Μάιερς επικοινωνούσαν και συντόνιζαν τις ενέργειές τους ενώ οι δολοφονίες βρίσκονταν σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ράμπιτ.

Breaking News

Meticulously chilling plot by mom and grandma who killed four kids and then themselves is revealed by police



A grandmother and her daughter meticulously planned the deaths of four children inside an upstate New York apartment before taking their own lives,… pic.twitter.com/aAMPxfNA1i — News News News (@NewsNew97351204) August 4, 2026

Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα παιδιά είχαν προηγουμένως ναρκωθεί. Ένα από αυτά, ο Γκέιβιν Χάρμον, δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές ενώ προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς έφερε αμυντικά τραύματα.

Η Αστυνομία αποκάλυψε επίσης ότι η Έιμι Στέντμαν είχε πραγματοποιήσει διαδικτυακές αναζητήσεις όπως «Ποιο είναι το πιο θανατηφόρο σημείο για μαχαίρωμα» και «Πού βρίσκεται η καρωτίδα στον λαιμό».

Η γιαγιά με τα εγγόνια της

Οι Αρχές πραγματοποίησαν δύο ελέγχους , στις 13 και στις 17 Ιουνίου, χωρίς να λάβουν απάντηση. Κατά τον πρώτο έλεγχο επισκέφθηκαν το διαμέρισμα της Μάιερς, χωρίς να γνωρίζουν ότι εκείνη και τα παιδιά βρίσκονταν στο διαμέρισμα της μητέρας της, στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε στις 23 Ιουνίου, όταν γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία λόγω έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το διαμέρισμα της γιαγιάς. Οι ταυτότητες των θυμάτων επιβεβαιώθηκαν δύο ημέρες αργότερα, μετά την ολοκλήρωση των νεκροψιών.

«Η Έιμι Στέντμαν και η Σάρα Μάιερς παρουσίαζαν αυτές τις δολοφονίες ως έναν τρόπο προστασίας των παιδιών. Ό,τι κι αν πίστευαν ότι δικαιολογούσε τις πράξεις τους, η δολοφονία τεσσάρων παιδιών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προστασία», υπογράμμισε ο αρχηγός της Αστυνομίας.

Η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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