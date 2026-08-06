«Δεν θέλω να γίνει Μπάιντεν»: Η στιγμή που ο Τραμπ έσωσε νήπιο στη σκηνή και καταχαιροκροτήθηκε

Κατά τη διάρκεια ομιλίας στη Νεβάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκράτησε ένα παιδί που πλησίασε επικίνδυνα την άκρη της σκηνής, αστειευόμενος πως ήθελε να αποφύγει μια πτώση τύπου...Μπάιντεν

Νατάσα Παυλοπούλου

«Δεν θέλω να γίνει Μπάιντεν»: Η στιγμή που ο Τραμπ έσωσε νήπιο στη σκηνή και καταχαιροκροτήθηκε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκράτησε ένα νήπιο που πλησίαζε επικίνδυνα την άκρη της σκηνής κατά τη διάρκεια ομιλίας στη Νεβάδα.
  • Ο Τραμπ αστειεύτηκε λέγοντας πως δεν ήθελε το παιδί να «γίνει Μπάιντεν και να πέσει», αναφερόμενος στην πτώση του Τζο Μπάιντεν το 2023.
  • Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ παρουσίασε ένα ζευγάρι από το Λας Βέγκας που επωφελήθηκε από τις πολιτικές του για μηδενικό φόρο σε φιλοδωρήματα και υπερωρίες, καθώς και από τους νέους Λογαριασμούς Τραμπ για τα παιδιά.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ προσφέρει 1.000 δολάρια σε νέους ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς με φορολογικά πλεονεκτήματα για παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 2025 και 2028.
  • Το ζευγάρι, εργαζόμενοι σε καζίνο και αστυνομία, δήλωσαν ότι έχουν εξοικονομήσει χιλιάδες δολάρια μέσω του νόμου «One Big Beautiful Bill Act».
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Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε προσωρινά την ομιλία του στη Νεβάδα για να προστατεύσει ένα μικρό παιδί που πλησίασε την άκρη της σκηνής, πιάνοντάς το εγκαίρως και σχολιάζοντας χαριτολογώντας: «Δεν θέλω να γίνει Μπάιντεν και να πέσει». Η σκηνή εξελίχθηκε όταν ο πρόεδρος κάλεσε ένα νεαρό ζευγάρι από το Λας Βέγκας στη σκηνή του Red Rock Casino Resort and Spa για να μοιραστούν πώς έχουν επωφεληθεί από τις πολιτικές του για το μηδενικό φόρο στα φιλοδωρήματα και τις υπερωρίες, καθώς και από τους νέους Λογαριασμούς Τραμπ (Trump Accounts) για τα παιδιά.

Το ζευγάρι, η Σάντρα και ο Μπραντ, εμφανίστηκαν στη σκηνή με τα δύο μικρά παιδιά τους. «Αυτή είναι μια όμορφη οικογένεια», είπε με ενθουσιασμό ο Τραμπ, ενώ προσφέρθηκε μάλιστα να φροντίσει ένα από τα μωρά όσο μιλούσε η μαμά.

Καθώς η Σάντρα ανέβαινε στο βάθρο, το νήπιο όρμησε προς την άκρη της σκηνής.Ο πρόεδρος έκανε μερικά γρήγορα βήματα, έφτασε στο αγόρι και το οδήγησε πίσω στο κέντρο της σκηνής. «Δεν θέλω να γίνει σαν τον Μπάιντεν και να πέσει από τη σκηνή», αστειεύτηκε ο Τραμπ, σε μια προφανώς ειρωνική δήλωση για την περίφημη πτώση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν επί σκηνής στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ το 2023.

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Η ανάλαφρη στιγμή προκάλεσε το γέλιο και τις ζητωκραυγές του κοινού. Στο τέλος της ομιλίας της, η Σάντρα σήκωσε το νεαρό αγόρι και είπε στον Τραμπ ότι ήθελε «να σου πει κάτι μικρό». «Σας ευχαριστώ για τον Λογαριασμό Τραμπ», είπε το μικρό αγόρι στο μικρόφωνο, προκαλώντας ένα ακόμη χειροκρότημα. «Καλή δουλειά», χαμογέλασε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι η Σάντρα, σερβιτόρα σε καζίνο του Λας Βέγκας, και ο Μπραντ, αξιωματικός του Τμήματος Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας, έχουν «εξοικονομήσει χιλιάδες δολάρια» αξιοποιώντας τα φορολογικά οφέλη από τον νόμο «One Big Beautiful Bill Act». «Επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους στην εκπαίδευση για τη Σάντρα και στον Λογαριασμό Τραμπ», δήλωσε ο αρχηγός.

Η κυβέρνηση Τραμπ καταθέτει 1.000 δολάρια στους νέους ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, με φορολογικά πλεονεκτήματα, για παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2025 και 31ης Δεκεμβρίου 2028

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