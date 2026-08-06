Marfin: Από το αεροδρόμιο στον ανακριτή η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα»

Snapshot Η 46χρονη με τη «ξανθιά πλεξούδα» που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση στη Marfin αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης και θα οδηγηθεί σε ανακριτή την Παρασκευή.

Η γυναίκα συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου στις 13 Ιουλίου μετά από διεθνές ένταλμα σύλληψης και αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα χωρίς ένδικα μέσα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τις μαρτυρίες εργαζομένων, η 46χρονη ήταν μέλος της ομάδας που προκάλεσε την επίθεση και φέρεται να φώναζε στους συνεργούς της «Κάψτε τους».

Η 46χρονη είχε ταυτοποιηθεί ως ο «αριθμός 7» στην έρευνα, εμφανιζόμενη σε φωτογραφικό υλικό δίπλα σε άλλους δράστες, ενώ δύο από τους υπόλοιπους δράστες παραμένουν άγνωστοι.

Εργαζόμενοι της τράπεζας επιβεβαίωσαν την παρουσία δύο γυναικών κατά την επίθεση, με τη 46χρονη να αναγνωρίζεται από τις καταθέσεις ως η γυναίκα που έδινε εντολές στους συνεργούς. Snapshot powered by AI

Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Πέμπτης η 46χρονη που είναι γνωστή στην υπόθεση της Marfin ως η γυναίκα με τη «ξανθιά πλεξούδα» και φέρεται να συμμετείχε στην πενταμελή ομάδα των δραστών της φονικής επίθεσης.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει και να τη μετάγει στη χώρα μας. Το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 46χρονη ήταν μία από τις δύο γυναίκες που συμμετείχαν στην ομάδα της επίθεσης. Καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζε προς τους συνεργούς της τη φράση: «Κάψτε τους».

Η σύλληψη στο Λονδίνο

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι, γνωστοί με τα προσωνύμια «Ψηλός» και «Εναερίτης», ενώ για τη 46χρονη είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Η ίδια ζούσε τα τελευταία οκτώ χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου εργαζόταν, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol.

Κατά την εμφάνισή της στο δικαστήριο του Westminster, αποδέχθηκε το αίτημα των ελληνικών Αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα, παραιτούμενη από τα ένδικα μέσα που προέβλεπε το βρετανικό δίκαιο. Παράλληλα υπέγραψε σχετική δήλωση, με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα ανακαλέσει την απόφασή της.

Ο «αριθμός 7» στην έρευνα

Στο πλαίσιο της έρευνας, η 46χρονη είχε ταυτοποιηθεί ως ο «αριθμός 7» ανάμεσα στους 12 υπόπτους που είχαν καταγραφεί. Οι αριθμοί 8 και 10 αποδόθηκαν στους δύο ήδη συλληφθέντες, τον «Ψηλό» και τον «Εναερίτη», ενώ οι δράστες που αντιστοιχούν στους αριθμούς 9 και 12, οι οποίοι φέρονται να πέταξαν μολότοφ και εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό της τράπεζας, παραμένουν μέχρι σήμερα αταυτοποίητοι.

Σύμφωνα με την έκθεση των Αρχών, η γυναίκα με τη «ξανθιά πλεξούδα» εμφανίζεται σε φωτογραφικό υλικό δίπλα στον «Ψηλό» και στον άγνωστο δράστη με τον αριθμό 9, τη στιγμή που εκείνος εκτοξεύει μολότοφ στο εσωτερικό του κτιρίου. Από τη σύγκριση των εικόνων με φωτογραφίες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέκυψαν, σύμφωνα με την έκθεση, ομοιότητες ως προς τον σωματότυπο, χωρίς να διαπιστωθούν στοιχεία που να αποκλείουν τη συσχέτιση.

Οι μαρτυρίες των εργαζομένων

Εργαζόμενοι της τράπεζας αναγνώρισαν, πέρα από τους δύο άνδρες που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ως «Ψηλός» και «Εναερίτης», και τη 46χρονη ως το πρόσωπο που αντιστοιχεί στον αριθμό 7.

Μία υπάλληλος κατέθεσε ότι μαζί με τους τρεις άνδρες που έσπασαν τις τζαμαρίες και προκάλεσαν τον εμπρησμό βρίσκονταν δύο γυναίκες. Όπως ανέφερε, η γυναίκα με την κοτσίδα φώναζε προς τους άνδρες: «Κάψτε τους».

Ανάλογη είναι και η κατάθεση δεύτερης εργαζόμενης, η οποία περιέγραψε ότι κατά την προσπάθειά της να διαφύγει από το ισόγειο της τράπεζας, όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά, άκουσε τη συγκεκριμένη γυναίκα να φωνάζει: «Κάψτε τους».

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