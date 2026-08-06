Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΒΑΘΗΣ)
Αβέρωφ και 3ης Σεπτεμβρίου
- ΓΑΛΑΤΣΙ
Αγ.Γλυκερίας και Πάρνηθος
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Άθωνος και Αρχιπελάγους
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αγνώστου Στρατιώτου και Σωκράτους
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