Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΠΛ. ΒΑΘΗΣ)
    Αβέρωφ και 3ης Σεπτεμβρίου
  • ΓΑΛΑΤΣΙ
    Αγ.Γλυκερίας και Πάρνηθος
  • ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
    Άθωνος και Αρχιπελάγους
  • ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Αγνώστου Στρατιώτου και Σωκράτους
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