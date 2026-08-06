Πόντιση καλωδίου: ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου

Εγγυήσεις ότι το έργο θα προχωρήσει ζητούν από την κυβέρνηση, η Χαριλάου Τρικούπη και η Αμαλίας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πόντιση καλωδίου: ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου
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  • ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ζητούν από την κυβέρνηση δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
  • Η πόντιση του καλωδίου έχει ανασταλεί λόγω των τουρκικών αντιδράσεων στην περιοχή της Κάσου.
  • Το έργο, που θεωρείται κρίσιμο ενεργειακά και γεωπολιτικά, έχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου θεωρείται θετική, αλλά δεν έχει οδηγήσει σε επανεκκίνηση των εργασιών.
  • Η ΕΛΑΣ επισημαίνει την απουσία συνολικής κυβερνητικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία και ζητά συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και ευρωπαϊκές εγγυήσεις για την ολοκλήρωση του έργου.
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Σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου ζητούν από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο έργο.

Τα δύο κόμματα αναγνωρίζουν ως θετική εξέλιξη την είσοδο της γαλλικής εταιρείας ως πλειοψηφικού μετόχου, επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η σχετική ανακοίνωση δεν απαντά στο βασικό ερώτημα για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου, οι οποίες έχουν ανασταλεί μετά τις τουρκικές αντιδράσεις στην περιοχή της Κάσου.

ΠΑΣΟΚ: Καμία ανακοίνωση δεν είναι από μόνη της αρκετή

Το ΠΑΣΟΚ, σε κοινή δήλωση του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζου και του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη, χαρακτηρίζει το έργο κρίσιμο τόσο από ενεργειακής όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς και καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Όπως αναφέρει, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί τμήμα του ενεργειακού σχεδιασμού που καταρτίστηκε μετά το 2009 από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Το έργο εντάχθηκε το 2013 στα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος και το 2014 στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις, έπειτα από εισήγηση του τότε υπουργού Γιάννη Μανιάτη.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεπε την ολοκλήρωση του τμήματος Ελλάδας - Κύπρου το 2021, οι διαδοχικές αναθεωρήσεις έχουν οδηγήσει σε ένα έργο με άγνωστο πλέον χρόνο υλοποίησης και σοβαρές συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Το κόμμα σημειώνει ακόμη ότι η διασύνδεση έχει εξασφαλίσει ιδιαίτερα υψηλή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και γεωπολιτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η πρόοδος του έργου εξαρτάται από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητά της απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

«Καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου», αναφέρουν οι δύο τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, επαναφέροντας το αίτημα για συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

ΕΛΑΣ: Να μην πανηγυρίζουν για έργο που έχει παγώσει εδώ και έναν χρόνο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ανακοίνωση του Τομέα Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει για ένα έργο που παραμένει παγωμένο για περισσότερο από έναν χρόνο.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι, παρά τη συμμετοχή γαλλικών εταιρειών, την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δεν έχει καταστεί δυνατή η επανεκκίνηση των εργασιών μετά τα γεγονότα στην Κάσο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η συμμετοχή της Meridiam μπορεί να αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά υπενθυμίζει ότι ούτε η παρουσία της γαλλικής Nexans ως κατασκευαστή και αναδόχου συνέβαλε μέχρι σήμερα στο «ξεπάγωμα» του έργου.

Η ΕΛΑΣ αποδίδει την καθυστέρηση στην απουσία συνολικής κυβερνητικής στρατηγικής απέναντι στην Τουρκία και ζητά από την κυβέρνηση να παρουσιάσει «ένα ξεκάθαρο πλάνο και χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου».

Όπως επισημαίνει, ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και να συνοδεύεται από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές και γαλλικές εγγυήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

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