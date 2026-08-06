Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

Το να δαγκώσετε ένα σύκο και να βρείτε μια μικρή κινούμενη προνύμφη είναι σίγουρα δυσάρεστο, αλλά η κατά λάθος κατάποση του σκουληκιού είναι απίθανο να αρρωστήσει ένα υγιές άτομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το έντομο διασπάται από το οξύ του στομάχου και χωνεύεται με τον καρπό.

Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι αν το σύκο ήταν χαλασμένο ή μολυσμένο. Οι προνύμφες μπορούν να βλάψουν τη σάρκα και να εισαγάγουν μικροοργανισμούς, επομένως η κατάσταση του καρπού -όχι απλώς το έντομο- συνήθως καθορίζει τον κίνδυνο για την ασφάλειά σας.

Τι είδους προνύμφη μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα σύκο;

Ένα ορατό "σκουλήκι" είναι συνήθως μια προνύμφη εντόμου και όχι ένα παρασιτικό σκουλήκι, που μολύνει τους ανθρώπους. Οι μύγες του μαύρου σύκου, οι φρουτόμυγες, τα σκαθάρια των αποξηραμένων φρούτων και ορισμένοι σκώροι μπορούν να γεννήσουν αυγά μέσα ή γύρω από τα σύκα. Οι προνύμφες τους τρέφονται με τον καρπό, αφήνοντας μερικές φορές σήραγγες, καφέ περιοχές ή μικρές τρύπες εξόδου.

Οι προνύμφες της μύγας αναπτύσσονται μέσα στα σύκα και μπορεί να προκαλέσουν εσωτερική βλάβη ή πρόωρη πτώση των καρπών. Τα σκαθάρια μπορούν επίσης να μεταφέρουν οργανισμούς που συμβάλλουν στην αλλοίωση.

Τι συμβαίνει αφού καταπιείτε μια προνύμφη;

Συνήθως, δεν συμβαίνει τίποτα αξιοσημείωτο. Οι περισσότερες προνύμφες εντόμων που τρέφονται με φρούτα δεν είναι προσαρμοσμένες να επιβιώνουν στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα και καταστρέφονται κατά την πέψη.

Σπάνιες περιπτώσεις εντερικής μυΐασης (προσωρινή επιβίωση ορισμένων προνυμφών μυγών στο έντερο) έχουν αναφερθεί μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Ωστόσο, αυτό είναι ασυνήθιστο και γενικά οι προνύμφες δεν μπορούν να δημιουργήσουν προσβολή στο ανθρώπινο έντερο. Τα αναφερόμενα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κοιλιακό πόνο, έμετο ή διάρροια.

Η εύρεση μίας προνύμφης σε ένα σύκο δεν σημαίνει ότι χρειάζεστε αντιπαρασιτικό φάρμακο, εξέταση κοπράνων ή επείγουσα θεραπεία, εφόσον αισθάνεστε καλά.

Μπορεί το σύκο να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση;

Η προνύμφη μπορεί να είναι λιγότερο ανησυχητική από τα σημάδια ότι ο καρπός έχει αλλοιωθεί. Μην τρώτε ένα σύκο που μυρίζει σάπιο, έχει ξινή γεύση, διαρροή, μουχλιασμένες περιοχές ή περιέχει πολλά έντομα.

Τα τρόφιμα που έχουν μολυνθεί με επιβλαβείς μικροοργανισμούς μπορούν να προκαλέσουν ναυτία, έμετο, διάρροια, στομαχικές κράμπες και πυρετό. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε ώρες ή αρκετές ημέρες, ανάλογα με τον οργανισμό.

Αφού καταναλώσετε κατά λάθος ένα μολυσμένο σύκο, μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα σας, πιείτε νερό και παρακολουθήστε πώς αισθάνεστε. Πετάξτε τα υπόλοιπα φρούτα και κρατήστε τη συσκευασία ή μια φωτογραφία εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ώστε να τη δείξετε στους γιατρούς.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή

Επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία υγείας για:

επίμονο εμετό

έντονο κοιλιακό άλγος

αιματηρή διάρροια

υψηλό πυρετό

σημάδια αφυδάτωσης, όπως ζάλη, πολύ σκούρα ούρα ή ούρηση πολύ λιγότερο από το συνηθισμένο

Η ιατρική συμβουλή είναι επίσης λογική για σημαντικά συμπτώματα σε ένα μικρό παιδί, έναν ηλικιωμένο ενήλικα, μια έγκυο ή κάποιον με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, επειδή αυτές οι ομάδες μπορεί να αρρωστήσουν πιο σοβαρά από τροφιμογενείς λοιμώξεις.

Πώς να ελέγξετε ένα σύκο πριν το φάτε

Πλύνετε τα φρέσκα σύκα κάτω από τρεχούμενο νερό και ελέγξτε τη φλούδα για τρύπες, σχισμές, διαρροές ή μούχλα. Επειδή οι προνύμφες μπορεί να βρίσκονται ήδη μέσα, το πλύσιμο δεν μπορεί να τις αφαιρέσει. Κόψτε το σύκο στην μέση και εξετάστε το οπτικά: είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να το ελέγξετε.

Ψύξτε τα ώριμα σύκα και καταναλώστε τα αμέσως. Πετάξτε τα φρούτα που έχουν πέσει πρόωρα από ένα δέντρο και εμφανίζουν τρύπες.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μια προνύμφη το ίδιο με την σφήκα συκιάς για την οποία μιλάνε οι άνθρωποι;

Όχι. Ορισμένες ποικιλίες συκιάς απαιτούν μικροσκοπικές σφήκες συκιάς για επικονίαση, ενώ πολλές κοινές εμπορικές ποικιλίες παράγουν καρπούς χωρίς αυτές. Ένα ορατό, σκουληκόμορφο πλάσμα είναι πιο πιθανό να είναι μια προνύμφη άλλου εντόμου παρά μια σφήκα συκιάς που επικονιάζει.

Πρέπει να πάρω ένα αντιπαρασιτικό φάρμακο αν καταπιώ σκουλήκι από σύκο;

Όχι. Μια προνύμφη που τρέφεται με φρούτα ή φυτά είναι απίθανο να επιβιώσει από την πέψη και η προληπτική αντιπαρασιτική θεραπεία δεν συνιστάται χωρίς συμπτώματα και ιατρική διάγνωση.

Συμπέρασμα

Η συμπτωματική κατανάλωση ενός σύκου, που περιέχει σκουλήκι/προνύμφη, είναι συνήθως περισσότερο αηδιαστική παρά επικίνδυνη. Οι περισσότερες προνύμφες χωνεύονται χωρίς να προκαλούν ασθένεια. Η κύρια ανησυχία είναι εάν το σύκο ήταν χαλασμένο ή μολυσμένο, οπότε προσέξτε για γαστρεντερικά συμπτώματα και ζητήστε φροντίδα εάν είναι σοβαρά, επίμονα ή εμφανίζονται σε κάποιον που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Πηγές: