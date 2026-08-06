Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|6/8/2026 7:00:00 πμ
|6/8/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΜΑΡΑΘΩΝΟΚΑΜΠΟΥ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΒΕΡΩΦ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΝΙΚΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
|341
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|899
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ έως κάθετο: ΓΑΜΒΕΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|912
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΚΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|898
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 12:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
|330
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ - ΔΙΡΦΥΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
|339
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1009
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 41, ΝΟ 40, ΝΟ 38, ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1030
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 12:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1034
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 3:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1726
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ - ΧΑΡΑΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - Λ ΘΩΡΙΚΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΕΥΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|508
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:00:00 πμ
|6/8/2026 4:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΚΟΡΩΠΙ - ΟΔΟΣ ΣΦΗΤΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
|1725
|Λειτουργία
|6/8/2026 8:30:00 πμ
|6/8/2026 11:30:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ64 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ57 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1032
|Κατασκευές
|6/8/2026 8:30:00 πμ
|6/8/2026 11:30:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΚΟΣΙΝΤΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΚΟΣΙΝΤΑ έως κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1033
|Λειτουργία
|6/8/2026 9:00:00 πμ
|6/8/2026 12:00:00 μμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1031
|Κατασκευές
|6/8/2026 10:00:00 πμ
|6/8/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΓΑΜΒΕΤΑ 12 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ
|910
|Λειτουργία
|6/8/2026 10:30:00 πμ
|6/8/2026 1:30:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΑΝ ΜΟΡΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 01:39 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΝ ΜΩΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΖΑΝΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ
|1010
|Κατασκευές
|6/8/2026 2:00:00 μμ
|6/8/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΝΙΤΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|897
|Λειτουργία
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