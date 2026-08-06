Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

6/8/2026 7:00:00 πμ6/8/2026 3:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΜΑΡΑΘΩΝΟΚΑΜΠΟΥ - ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ - ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΑΒΕΡΩΦ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΝΙΚΗΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ341Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ έως κάθετο: ΔΙΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ899Λειτουργία
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 10:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ έως κάθετο: ΓΑΜΒΕΤΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ912Λειτουργία
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΛΙΩΤΗ έως κάθετο: ΚΟΝΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ898Λειτουργία
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 12:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ330Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 12:00:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ - ΔΙΡΦΥΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ339Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΡΑ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1009Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 41, ΝΟ 40, ΝΟ 38, ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1030Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 12:00:00 μμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1034Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 2:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΣΚΡΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΥΦΑ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 3:00:00 μμΠΕΡΑΜΑΤΟΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ έως κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Λειτουργία
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 3:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.1726Λειτουργία
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΙΟ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ - ΧΑΡΑΣ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - Λ ΘΩΡΙΚΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΛΕΥΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.508Λειτουργία
6/8/2026 8:00:00 πμ6/8/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΚΟΡΩΠΙ - ΟΔΟΣ ΣΦΗΤΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ1725Λειτουργία
6/8/2026 8:30:00 πμ6/8/2026 11:30:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ64 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ57 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ1032Κατασκευές
6/8/2026 8:30:00 πμ6/8/2026 11:30:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΚΟΣΙΝΤΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΚΟΣΙΝΤΑ έως κάθετο: ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΤΣΟΥΚΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΜΟΥΛΟΥΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ1033Λειτουργία
6/8/2026 9:00:00 πμ6/8/2026 12:00:00 μμΔΑΦΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1031Κατασκευές
6/8/2026 10:00:00 πμ6/8/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΓΑΜΒΕΤΑ 12 από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ910Λειτουργία
6/8/2026 10:30:00 πμ6/8/2026 1:30:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΑΝ ΜΟΡΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 01:39 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΝ ΜΩΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΖΑΝΗΣ από: 10:30 πμ έως: 01:30 μμ1010Κατασκευές
6/8/2026 2:00:00 μμ6/8/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΦΥΛΗΣ έως κάθετο: ΦΙΝΙΤΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ897Λειτουργία
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