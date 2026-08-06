Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο. Μερικά λεπτά, μία γρήγορη «έρευνα» έξω από την πόρτα και το σπίτι γινόταν στόχος. Η θηλυκή συμμορία διαρρηκτών καταγράφεται καρέ – καρέ να εφαρμόζει το σχέδιό της και να «αδειάζει» σπίτια και επιχειρήσεις σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που τρεις γυναίκες επιχειρούν να εισβάλλουν σε σπίτι στη Βάρκιζα. Για να διαπιστώσουν εάν βρίσκεται κάποιος μέσα, χτυπούν πρώτα τα κουδούνια, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο του MEGA.

Μόλις βεβαιώνονται ότι οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές ή την εργασία τους, παραβιάζουν την κλειδαριά και μέσα σε 15 λεπτά αρπάζουν ό,τι βρίσκουν. Κάτι που επιχείρησαν να κάνουν και σε διπλανά σπίτια.

Οι διαρρήξεις την περίοδο του καλοκαιριού αυξάνονται. Οι επίδοξοι κακοποιοί χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους, αλλά και πιο απλές πρακτικές, όπως την τοποθέτηση σημαδιών κοντά στις πόρτες ή την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να εξακριβώσουν πότε κάποιος απουσιάζει για ημέρες από το σπίτι ή την επιχείρησή του.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, καταγράφεται διαρρήκτης έξω από επιχείρηση στη Δάφνη. Με το πόδι του σπάει την κεντρική είσοδο της καφετέριας και καταφέρνει να εισβάλει στο εσωτερικό.

Με γρήγορες κινήσεις κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή, την οποία αδειάζει και στη συνέχεια, αφού αρπάζει και ένα ασύρματο ηχείο από τον πάγκο της επιχείρησης, εξαφανίζεται ανενόχλητος.

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς οι επιτήδειοι καραδοκούν. Οι πολίτες ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες στις γειτονιές της Αθήνας, όπου η εγκληματικότητα «ανθεί» ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι λείπουν σε διακοπές και οι διαρρήκτες βρίσκουν ελεύθερο πεδίο.

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