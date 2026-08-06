Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

Χτυπούσαν μέρα – μεσημέρι, έλεγχαν πρώτα αν οι ένοικοι απουσίαζαν και μέσα σε ελάχιστα λεπτά παραβίαζαν τις κλειδαριές και «άδειαζαν» τα σπίτια

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν χρειάζονταν πολύ χρόνο. Μερικά λεπτά, μία γρήγορη «έρευνα» έξω από την πόρτα και το σπίτι γινόταν στόχος. Η θηλυκή συμμορία διαρρηκτών καταγράφεται καρέ – καρέ να εφαρμόζει το σχέδιό της και να «αδειάζει» σπίτια και επιχειρήσεις σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή που τρεις γυναίκες επιχειρούν να εισβάλλουν σε σπίτι στη Βάρκιζα. Για να διαπιστώσουν εάν βρίσκεται κάποιος μέσα, χτυπούν πρώτα τα κουδούνια, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο του MEGA.

Μόλις βεβαιώνονται ότι οι ένοικοι απουσιάζουν σε διακοπές ή την εργασία τους, παραβιάζουν την κλειδαριά και μέσα σε 15 λεπτά αρπάζουν ό,τι βρίσκουν. Κάτι που επιχείρησαν να κάνουν και σε διπλανά σπίτια.

Οι διαρρήξεις την περίοδο του καλοκαιριού αυξάνονται. Οι επίδοξοι κακοποιοί χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους, αλλά και πιο απλές πρακτικές, όπως την τοποθέτηση σημαδιών κοντά στις πόρτες ή την παρακολούθηση των κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να εξακριβώσουν πότε κάποιος απουσιάζει για ημέρες από το σπίτι ή την επιχείρησή του.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, καταγράφεται διαρρήκτης έξω από επιχείρηση στη Δάφνη. Με το πόδι του σπάει την κεντρική είσοδο της καφετέριας και καταφέρνει να εισβάλει στο εσωτερικό.

Με γρήγορες κινήσεις κατευθύνεται προς την ταμειακή μηχανή, την οποία αδειάζει και στη συνέχεια, αφού αρπάζει και ένα ασύρματο ηχείο από τον πάγκο της επιχείρησης, εξαφανίζεται ανενόχλητος.

Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, καθώς οι επιτήδειοι καραδοκούν. Οι πολίτες ζητούν να αυξηθούν οι περιπολίες στις γειτονιές της Αθήνας, όπου η εγκληματικότητα «ανθεί» ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι λείπουν σε διακοπές και οι διαρρήκτες βρίσκουν ελεύθερο πεδίο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Από το αεροδρόμιο στον ανακριτή η 46χρονη με την «ξανθιά πλεξούδα»

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα ο 26χρονος – Επιμένει ότι τη βρήκε νεκρή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Το Starship κάνει τους ανθρώπους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, να ενθουσιάζονται για το μέλλον»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

07:41ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θέλω να πέσει σαν τον Μπάιντεν»: Η στιγμή που ο Τραμπ έσωσε νήπιο στη σκηνή και καταχαιροκροτήθηκε

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που μας έκανε να σταματήσουμε να μιλάμε για την «Οδύσσεια»

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόντιση καλωδίου: ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112, επιχειρούν ελικόπτερα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Γιατί η συμφωνία με τη Meridiam θεωρείται ιστορική

07:10ΚΟΣΜΟΣ

6 Αυγούστου 1945 - Το πιο τρομακτικό θέαμα: Η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σκωτσέζας στην Κυψέλη: «Την είδα πεσμένη στο μπάνιο… δεν απαντούσε», λέει ο 26χρονος – Το μυστήριο με το τρίτο πρόσωπο, νέα ντοκουμέντα

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Απαρηγόρητη οικογένεια Βρετανών: Κάηκε το σπίτι που αγόρασαν στην Ελλάδα, μέρες πριν μετακομίσουν

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Κουτάκι αναψυκτικού από το 1984 βρέθηκε σε εκστρατεία καθαρισμού της κορυφής του βουνού

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρά μελτέμια η Πέμπτη – Πού θα σημειωθούν μπόρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο 15 λεπτά αρκούν: Καρέ – καρέ η δράση της θηλυκής συμμορίας που «άδειαζε» σπίτια στη Βάρκιζα

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

6 Αυγούστου 1945 - Το πιο τρομακτικό θέαμα: Η ατομική βόμβα στη Χιροσίμα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τουρισμός για όλους»: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση - Τα ποσά που δικαιούνται

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (6/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ψάχνει το δύσκολο πρώτο βήμα ο ΠΑΟΚ – Η ώρα και το κανάλι

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Τον έντυσαν με ροζ φόρεμα για την πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112, επιχειρούν ελικόπτερα

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ