Οι διαρρήκτες με τα φωσφοριζέ: Πώς δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια

Ο 48χρονος συλληφθείς προέβαλε σθεναρή αντίσταση και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Μιχάλης Παπαδάκος

Οι διαρρήκτες με τα φωσφοριζέ: Πώς δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια σε βόρεια και νότια προάστια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κλοπές σε βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων.
  • Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 48 και 31 ετών, με έξι κλοπές να έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής.
  • Η σπείρα χρησιμοποιούσε φωσφορίζοντα γιλέκα για να μη γίνονται αντιληπτοί στους κοινόχρηστους χώρους πριν τις διαρρήξεις.
  • Κατασχέθηκαν πλήθος κλοπιμαίων, διαρρηκτικά εργαλεία, ανακλαστικά γιλέκα, συσκευή γεωεντοπισμού και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
  • Ο 48χρονος συλληφθείς προέβαλε σθεναρή αντίσταση και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
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Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές σε περιοχές της Αττικής, παριστάνοντας εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν στη Βούλα δύο αλλοδαποί, ηλικίας 48 και 31 ετών, ενώ από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών.

Πώς δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα από τον περασμένο Μάιο, με στόχο τη διάπραξη διαρρήξεων σε κατοικίες στα βόρεια και τα νότια προάστια της Αττικής.

Παραβίαζαν τις εισόδους των οικιών με διαρρηκτικά εργαλεία, αφαιρούσαν κοσμήματα, ρολόγια και χρηματικά ποσά, ενώ χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα, τα οποία αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Τα φωσφοριζέ γιλέκα

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους ήταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι φορούσαν φωσφορίζοντα ανακλαστικά γιλέκα, προσποιούμενοι εργαζόμενους τεχνικών συνεργείων, ώστε να δικαιολογούν την παρουσία τους στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και να μην κινούν υποψίες πριν από τις διαρρήξεις.

Από τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 21 ρολόγια, πλήθος κοσμημάτων και τσαντών, διαρρηκτικά εργαλεία, δύο ανακλαστικά γιλέκα εργασίας, συσκευή γεωεντοπισμού, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, φορητός υπολογιστής και τρία κινητά τηλέφωνα.

Χτύπησε αστυνομικούς κατά τη σύλληψη - Γνώριμος των Αρχών

Κατά τη σύλληψή του ο 48χρονος προέβαλε αντίσταση, χτυπώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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