Ισπανικά ΜΜΕ: Στην Ελλάδα για ιδιωτικές διακοπές η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας

Snapshot Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι κόρες τους επέλεξαν την Ελλάδα για ιδιωτικές διακοπές, σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Η βασιλική οικογένεια ακολουθεί πρωτόκολλο ασφαλείας που δεν επιτρέπει στον βασιλιά και στη διάδοχο να ταξιδεύουν μαζί για λόγους συνέχειας της βασιλείας.

Ο βασιλιάς Φελίπε έφτασε στην Ελλάδα μετά την παρακολούθηση της ολικής έκλειψης ηλίου στη Μαγιόρκα, καθώς αγαπάει την αστρονομία.

Η επιλογή της Ελλάδας συνδέεται με την ελληνική καταγωγή της μητέρας της βασίλισσας Σοφίας και την επιθυμία για ιδιωτικότητα και ηρεμία.

Οι βασιλικές οικογένειες της Ισπανίας και της Ολλανδίας διατηρούν στενές σχέσεις και πιθανόν φιλοξενούνται μεταξύ τους στην Πελοπόννησο. Snapshot powered by AI

Στοιχεία ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και οι δύο κόρες τους επέλεξαν και πάλι τη χώρα μας για τις ιδιωτικές διακοπές τους παρουσιάζουν τα ισπανικά ΜΜΕ.

Μετά από τις δημόσιες διακοπές που έκανε στη Μαγιόρκα η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας έχει ξεκινήσει το ιδιωτικό σκέλος των διακοπών της, κατά το οποίο δεν υπάρχουν φωτογραφίες και δεν δίνονται πληροφορίες στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία πτήσεων, στις 12:10 το πρωί της 13ης Αυγούστου ένα αεροσκάφος Dassault Falcon 900 έφυγε από τις Βαλεριάδες Νήσους και προσγειώθηκε στις 14:30 στην Ελλάδα. Πιθανολογείται ότι σε αυτή την πτήση βρισκόταν η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Ινφάντα Σοφία.

Μερικές ώρες αργότερα, στις 18:30 το ίδιο αεροσκάφος επέστρεψε στη Μαδρίτη. Εικάζεται ότι παρέλαβε τον βασιλιά Φελίπε, ο οποίος αγαπάει την αστρονομία και παρακολούθησε την ολική έκλειψη ηλίου στη Μαγιόρκα γι’ αυτό και έφτασε τελευταίος στην Ελλάδα.

Οι κινήσεις αυτές συνάδουν και το πρωτόκολλο ασφαλείας της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας που δεν επιτρέπει στον βασιλιά και την διάδοχο του θρόνου να ταξιδεύουν μαζί προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της βασιλείας σε περίπτωση ατυχήματος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές του. Είχαν επισκεφθεί τη χώρα το καλοκαίρι του 2024 αλλά και του 2025. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η προτίμηση του βασιλιά Φελίπε στην Ελλάδα οφείλεται στην ελληνική καταγωγή της μητέρας του βασίλισσας Σοφίας.

Επιπλέον στην Ελλάδα το βασιλικό ζεύγος έχει την ιδιωτικότητα και την ηρεμία που επιθυμεί για τις διακοπές του. Αυτή είναι μία εβδομάδα που παραδοσιακά το ζευγάρι το περνάει με τις κόρες του και επιθυμούν να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παράλληλα στην Πελοπόννησο διατηρούν κατοικία ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα, οι οποίοι διατηρούν στενές φιλικές σχέσεις με την βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε φημολογία ότι ο βασιλιάς Φελίπε και η οικογένειά του φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του βασιλιά της Ολλανδίας.