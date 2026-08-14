Ιράν: Κατάρριψη αμερικανικού drone MQ-9 με νέο σύστημα αεράμυνας του IRGC

Η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά ισχυρίζεται ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό drone MQ-9 πάνω από την επαρχία Χορμοζγκάν

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέστρεψαν ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 πάνω από την επαρχία Χορμοζγκάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο IRIB επικαλέστηκε δήλωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ή IRGC.

«Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 αναχαιτίστηκε και καταρρίφθηκε χρησιμοποιώντας ένα νέο προηγμένο σύστημα αεράμυνας του IRGC στον ουρανό πάνω από την επαρχία Χορμοζγκάν», ανέφερε η δήλωση. Μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.