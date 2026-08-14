Φωτιά στην Τρίπολη - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και εννέα οχήματα.

Δύο αεροσκάφη επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου και εννέα οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

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