Φωτιά στην Τρίπολη - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση
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- Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και εννέα οχήματα.
- Δύο αεροσκάφη επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος.
- Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου και εννέα οχήματα. Παράλληλα, για την κατάσβεση της φωτιάς από αέρος έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
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