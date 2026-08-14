Ο πλανήτης «έχει πυρετό»: Το 2027 έρχεται η θερμότερη χρονιά στην ιστορία

Snapshot Το φαινόμενο Ελ Νίνιο το 2027 αναμένεται να προκαλέσει τη θερμότερη χρονιά στην ιστορία με πιθανότητα 95%, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το 2027 μπορεί να φτάσει 1,76 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα λόγω συνδυασμού υπερθέρμανσης και έντασης του Ελ Νίνιο.

Η αύξηση της θερμοκρασίας καθυστερεί σε σχέση με τη θέρμανση των ωκεανών, ενώ η μείωση των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων επιταχύνει την άνοδο της θερμοκρασίας.

Το φαινόμενο στοχεύει τον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου θερμές μάζες μετατοπίζονται ανατολικά, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες και διασπορά θερμικής ενέργειας παγκοσμίως.

Παρά τη μείωση θερμοκρασιών το 2028, οι συνεχείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αυξάνουν μόνιμα τη θερμοκρασία και τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Μια ανησυχητική πρόγευση από το θερμό μέλλον του πλανήτη προσφέρει το νέο, ιστορικών διαστάσεων φαινόμενο Ελ Νίνιο. Σύμφωνα με ανάλυση του διακεκριμένου κλιματολόγου Ζηκ Χάουσφαδερ που δημοσιεύει η εφημεριδα Washington Post, το ξέσπασμα του φαινομένου λειτουργεί ως μια κλιματική «μηχανή του χρόνου». Ωθεί προσωρινά τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε επίπεδα που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα αναμένονταν πριν από την πάροδο μιας δεκαετίας.

Με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης, υπάρχει πιθανότητα 95% το 2027 να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ και να αναδειχθεί ως η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, ξεπερνώντας τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Ο εκρηκτικός συνδυασμός της μακροπρόθεσμης υπερθέρμανσης και της έντασης του Ελ Νίνιο εκτιμάται ότι μπορεί να εκτοξεύσει τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία στους 1,76 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ο Χάουσφαδερ, ο οποίος αναλύει δεδομένα για λογαριασμό οργανισμών και ερευνητικών κέντρων, όπως οι Stripe, Carbon Brief και Berkeley Earth, χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη «εκπληκτική», σημειώνοντας ότι τέτοιες τιμές φέρνουν τις θερμοκρασίες του πλανήτη σε επίπεδα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα βλέπαμε το 2037.

https://www.instagram.com/washingtonpost/p/DcAB4-KiWai/

Παρότι το 2026 φαίνεται πως θα καταρρίψει πιθανότατα αρκετά ρεκόρ, επιστήμονες όπως ο Τζιμ Χάνσεν, διευθυντής του Προγράμματος για την Κλιματική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, εκτιμούν ότι το 2027 θα είναι εκείνο που θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτό συμβαίνει επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα λόγω του Ελ Νίνιο παρουσιάζει μια μικρή χρονική υστέρηση σε σχέση με τη θέρμανση των ωκεανών.Παράλληλα, η μείωση των ατμοσφαιρικών αερολυμάτων -τα οποία ιστορικά λειτουργούσαν ως "ασπίδα", ανακλώντας μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας- επιταχύνει περαιτέρω την άνοδοδ της θερμοκρασίας.

Στην καρδιά του φαινομένου βρίσκεται ο Ειρηνικός Ωκεανός, όπου τεράστιες ποσότητες θερμότητας μετατοπίζονται ανατολικά προς τις ακτές της Νότιας Αμερικής. Η διαδικασία αυτή πυροδοτεί ισχυρές καταιγίδες που μεταφέρουν τη θερμική ενέργεια από τη θάλασσα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, για να διασπαρεί στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο μέσω των ατμοσφαιρικών ρευμάτων.Οι θερμοκρασίες των υδάτων στον ισημερινό Ειρηνικό καταγράφουν συνεχόμενα ιστορικά ρεκόρ, με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων να δείχνουν ότι η απόκλιση από τους μέσους όρους ενδέχεται να αγγίξει έως και τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι το 2028 θα είναι συγκριτικά πιο δροσερό και ότι το άλμα του 2027 θα είναι προσωρινό, η γενική εικόνα παραμένει ζοφερή. Οι συνεχιζόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προσθέτουν στο κλιματικό σύστημα μια μόνιμη ποσότητα θερμότητας ισοδύναμη με ένα Ελ Νίνιο κάθε δεκαετία. Παράλληλα, η κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας ενισχύει την ικανότητα της ατμόσφαιρας να συγκρατεί υδρατμούς κατά 7% για κάθε βαθμό Κελσίου, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο για πρωτοφανή επίπεδα παγκόσμιας υγρασίας και καταστροφικές ακραίες βροχοπτώσεις.

To πέμπτο κύμα καύσωνα από τον Μάϊο βιώνει η Ευρώπη

Η Ευρώπη ειδικότερα βιώνει το πέμπτο κύμα παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών από τις αρχές Μαΐου, με τους καύσωνες να δοκιμάζονυν τα όρια των εθνικών υποδομών, των συστημάτων υγείας αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Ο καύσωνας έχει ανατρέψει την καλοκαιρινή περίοδο στην Ευρώπη, μετατρέποντας μια αγαπημένη περίοδο διακοπών σε μια σειρά από προειδοποιήσεις για καύσωνα, εκκενώσεις λόγω πυρκαγιών, αυστηρούς περιορισμούς στο νερό και κυβερνητικές συσκέψεις για την αντιμετώπιση κρίσεων. Κάποιοι αναρωτιούνται αν τα καλοκαίρια της ηπείρου θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια» γράφουν οι New York Times.

People cool down in the fountains of the Trocadero gardens in Paris, Thursday July 25, 2019, when a new all-time high temperature of 42.6 degrees Celsius (108.7 F) hit the French capital. (AP Photo/Rafael Yaghobzadeh) AP

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του έτους, καθώς η θερμοκρασία στο δυτικό Λονδίνο εκτοξεύτηκε στους 38,1 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 38 βαθμών Κελσίου τον Ιούνιο. Τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς η έλλειψη κλιματισμού σε παλαιά κτήρια δημιουργεί αφόρητες συνθήκες για ασθενείς και προσωπικό, με τα συνδικάτα των νοσηλευτών να αναφέρουν περιστατικά λιποθυμιών και θερμικής εξάντλησης.

Την ίδια στιγμή, η Météo-France κατέγραψε 38 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι, θέτοντας μεγάλο μέρος της γαλλικής επικράτειας σε κατάσταση συναγερμού. Οι επιπτώσεις εκτείνονται και στον παραγωγικό τομέα, με τους Γάλλους αμπελουργούς να υποχρεώνονται σε πρόωρο τρύγο για να σώσουν τη σοδειά τους. Το γαλλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος εκτιμά ότι το οικονομικό κόστος από τα αλλεπάλληλα θερμά κύματα και την παρατεταμένη ξηρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

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