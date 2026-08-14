Σάλος στις ΗΠΑ για το Lincoln: Οι Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις για τις απάνθρωπες συνθήκες

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ  προκαλούν οι καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Νατάσα Παυλοπούλου

Σάλος στις ΗΠΑ για το Lincoln: Οι Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις για τις απάνθρωπες συνθήκες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ζητούν εξηγήσεις για τις καταγγελίες περί απάνθρωπων συνθηκών στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln που έχει αναπτυχθεί στον Περσικό Κόλπο από τον Νοέμβριο.
  • Υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις τροφίμων, νερού, προβλήματα αποχέτευσης, απόπειρες αυτοκτονίας και ελαττωματικά συστήματα αλληλογραφίας στο πλοίο.
  • Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αρνείται τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι η κατάσταση έχει παρουσιαστεί λανθασμένα.
  • Δημοκρατικοί γερουσιαστές πιέζουν για διακομματική επίσκεψη στο USS Lincoln και ζητούν περισσότερη διαφάνεια για τους στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν.
  • Οι ναύτες αντιμετωπίζουν αυξημένο άγχος λόγω της παρατεταμένης ανάπτυξης και της ασαφούς αποστολής του πλοίου.
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Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ζητούν απαντήσεις από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά από καταγγελίες για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού USS Abraham Lincoln που έχει αναπτυχθεί στον Περσικό Κόλπο από τον Νοέμβριο. Το Υπουργείο Άμυνας υποβάθμισε την κατάσταση εν μέσω αναφορών για ελλείψεις σε βασικά αγαθά, τρόφιμα ακόμη και νερό, απόπειρες αυτοκτονίας και προβλήματα αποχέτευσης στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη θάλασσα περισσότερο από ένα μήνα μετά την προγραμματισμένη επτάμηνη ανάπτυξή του.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από το Κονέκτικατ Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ απέστειλε την Τετάρτη μια λίστα ερωτήσεων στον Χέγκσεθ και στον υπηρεσιακό υπουργό Ναυτικού Χουνγκ Κάο εκφράζοντας τις «σοβαρές ανησυχίες» του για την εκτεταμένη ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου που στηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο Μπλούμενταλ δήλωσε ότι οι συνθήκες φαίνεται να επιδεινώνονται καθώς έρχονται διαρκώς αναφορές από τις οικογένειες των ναυτικών για φερόμενες ελλείψεις τροφίμων, σπασμένες τουαλέτες, μουχλιασμένα ντους, μόλυνση του νερού και ελαττωματικά συστήματα αλληλογραφίας που εμποδίζουν την άφιξη δεμάτων από τους οικείους τους.

Επεσήμανε ότι υπό κανονικές συνθήκες, η εργασία στο USS Lincoln απαιτεί μεγάλες βάρδιες γύρω από κινητήρες τζετ και βαρέα μηχανήματα, όπου τα λάθη μπορεί να είναι θανατηφόρα και η απειλή επίθεσης είναι πάντα παρούσα .Η εφημερίδα Military Times ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι τουλάχιστον δύο ναύτες προσπάθησαν να πηδήξουν στη θάλασσα, με τη σύζυγο ενός εκ των δύο να επιβεβαιώνει ότι η επαγγελματική εξουθένωση ανάγκασε τον σύζυγό της να προσπαθήσει να πηδήξει.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Πέμπτη (13/8) ότι η κατάσταση έχει «παρουσιαστεί εντελείως λανθασμένα». «Διασφαλίζουμε ότι κάθε πλοίο, κάθε πλήρωμα, κάθε καπετάνιος έχει όλα όσα μπορούμε να τους παρέχουμε σε κάθε στιγμή», δήλωσε από τον Παναμά, όπου συμμετέχει σε ένα φόρουμ.

«Ορισμένες αποστολές διαρκούν περισσότερο από άλλες και τρέφω περισσότερο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ναυτικούς από οποιονδήποτε άλλο». Τον Απρίλιο, μετά απο πληροφορίες για χαμηλής ποιότητας και μειωμένα αποθέματα τροφίμων, ο Χέγκσεθ και το Γραφείο του Αρχηγού Ναυτικών Επιχειρήσεων αρνήθηκαν δημόσια τους ισχυρισμούς και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε τις αναφορές «fake news».

Aυτή την εβδομάδα, oι Δημοκρατικοί αντέδρασαν έντονα στις νέες πληροφορίες για επιδείνωση των συνθηκών. «Οι αναφορές από το USS Abraham Lincoln σχετικά με πολλούς ναύτες που επιχειρούν να πηδήξουν στη θάλασσα είναι ανησυχητικές», έγραψε την Τετάρτη στο X ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Αριζόνα, Mαρκ Κέλι. «Οι μεγάλες αποστολές είναι δύσκολες. Είναι πολύ πιο δύσκολες όταν η αποστολή δεν είναι σαφώς καθορισμένη και δεν υπάρχει σαφής, οριστικός σκοπός» είπε.

Ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκος επίσης από την Αριζόνα δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι πιέζει για μια διακομματική επίσκεψη εποπτείας στο USS Lincoln.«Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου έχει επισκεφθεί εμπόλεμες ζώνες για να επιθεωρήσει τις συνθήκες των στρατευμάτων μας», έγραψε στο X. «Δεν υπάρχει λόγος να μας απαγορευτεί η πρόσβαση». Ο Μπλούμενταλ ανέφερε στην επιστολή του προς τους Χέγκεθ και Κάο ότι η παρατεταμένη ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική επειδή η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει εξηγήσει επαρκώς τους στόχους των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

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